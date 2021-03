De caixa de som a micro-ondas com prateleira: os eletrônicos lançados esta semana

Bianca Bellucci

As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro nesta semana. Os itens são referentes ao período entre 26 de fevereiro e 4 de março. Confira!

Mouse Ergo M575, da Logitech

O novo mouse da Logitech, batizado de Ergo M575, é do tipo trackball sem fio, que tem um botão na lateral para o polegar controlar o cursor com facilidade. O acessório ainda conta com rastreamento do cursor de até 2.000 DPI e bateria de longa duração. Com apenas uma pilha AA, é possível utilizar o periférico por até 24 meses no modo USB Unifying e até 20 meses no Bluetooth Low Energy. Preço sugerido: R$ 349,90.

Caixas de som à prova d’água da Xiaomi

A Xiaomi amplia seu portfólio de caixas de som no Brasil com os modelos Bluetooth à prova d’água. A versão de 4w sai por R$ 299,99, tem bateria que promete até 10 horas de autonomia e certificação IP67, que protege contra poeiras e submersão em água. O aparelho de 16w, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 549,99, até 13 horas seguidas de música e proteção IPX7, com resistência de até 1 metro de imersão na água.

Ainda vale destacar que ambos os modelos contam com microfone integrado, sendo possível atender a ligações por meio do viva-voz, e têm a conexão TWS (True Wireless Stereo), que possibilita sincronizar duas caixas do mesmo modelo para ampliar o som.

Produtos para skincare da Philco

A Philco lança uma linha inédita no Brasil, a Philco SkinCare, com produtos específicos para tratamentos da pele. Em um primeiro momento, são dois produtos disponíveis nas prateleiras.

O Ultrasonic Beauty sai por R$ 769,90. De uso individual e combinado a cosméticos, possui LEDs azul e vermelho que diminuem a acne, controlam a oleosidade e possibilitam a microcirculação para deixar a pele mais saudável. O EyeMagic, por sua vez, foi desenvolvido exclusivamente para tratar a área dos olhos, com tecnologia que suaviza as linhas de expressão, diminui olheiras e bolsas e torna a pele ao redor dos olhos muito mais firme. O preço sugerido é de R$ 359,90.

Micro-ondas para aquecer dois pratos, da Panasonic

Agora é possível aquecer dois pratos simultaneamente no micro-ondas com a nova geração da Panasonic. São quatro modelos disponíveis: ST55L (R$ 669, disponível na cor prata), ST65L (R$ 769, branco), ST67L (R$ 859, inox) e GT68L (R$ 949, preto).

Todos os itens, além de apresentarem design mais moderno por conta do painel renovado, possuem o sistema Pega Fácil, que consiste na rotação completa de xícaras, copos ou pratos, permitindo que o usuário retire a louça exatamente na mesma posição que a deixou, evitando acidentes.

Outra tecnologia é o Antibacteria Ag, que inibe 99,9% da proliferação das bactérias, por meio de uma camada interna de tinta antimicrobiana. O produto também traz o revestimento Antiaderente, que promete ser mais fácil de limpar, quando comparado aos modelos convencionais.

Novos smartphones da linha Galaxy A, da Samsung

A Samsung apresentou dois novos smartphones no Brasil: Galaxy A02, focado em atividades básicas do dia a dia, e Galaxy A32 5G, o primeiro da linha Galaxy A a estar habilitado para a rede 5G no País.

O Galaxy A02 tem tela de 6,5 polegadas, prometendo uma experiência imersiva durante o consumo de conteúdo e navegação pelas redes sociais. Na parte superior do display, há uma câmera digital de 5 MP para selfies em alta resolução. Já na parte traseira, há lentes de 13 MP (principal) e 2 MP (macro). O celular ainda vem com 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento e processador Quad-Core de 1.5 GHz. O preço sugerido é de R$ 1.099.

O Galaxy A32 5G, por sua vez, pode ser encontrado em preto ou violeta pelo preço sugerido de R$ 2.699. Vem com um conjunto quádruplo de câmeras na parte traseira, sendo um sensor principal de 48 MP, uma ultra wide de 8 MP, uma lente macro de 5 MP e uma câmera de 2 MP para profundidade. Outras especificações do aparelho são: processador Octa-Core de 2.0 GHz, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e bateria de 5.000 mAh.

Novos notebooks da Acer

A Acer anunciou o lançamento de sete novos notebooks. A linha Swift 3 chega com quatro novos modelos, todos com tela Full HD de 14 polegadas e autonomia de bateria de até 11 horas. A diferença entre eles está nas especificações. O SF314-42-R4EQ é equipado com processadores AMD Ryzen 5 Hexa-Core, 8 GB de RAM e armazenamento de 512 GB, enquanto o SF314-42-R9S5 conta com os processadores AMD Ryzen 7 Octa-Core. O SF314-57-57VY, por sua vez, tem processadores Intel Core i5, 16 GB de RAM e armazenamento de 256 GB, e o SF314-57-767M se destaca pela tecnologia Intel Core i7 e armazenamento de 512 GB.

A linha Spin também conta com novos modelos. Os dois lançamentos do Spin 3 têm tela de 14 polegadas, processadores Intel Core i5 de 10ª geração e memória RAM de 8 GB, bem como autonomia de bateria de até 16 horas e uma caneta Ativa da Acer com tecnologia Wacom AES 1.0, que permite fazer anotações diretamente na tela. Além destes diferenciais, o modelo SP314-54N-59HF possui armazenamento de 256 GB e o SP314-54N-543C é equipado com 512 GB de armazenamento.

Por fim, o novo Spin 5 (SP513-54N-595M) possui uma tela sensível ao toque de 13,5 polegadas. O modelo é equipado com processadores Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de RAM e armazenamento de 512 GB. Além disso, tem um leitor integrado de impressão digital para logins mais rápidos e mais seguros via Windows Hello.

Preços sugeridos: SF314-42-R4EQ (R$ 7.299), SF314-42-R9S5 (R$ 8.099), SF314-57-57VY (R$ 8.999,99), SF314-57-767M (R$ 9.999,99), SP314-54N-59HF (R$ 7.999), SP314-54N-543C (R$ 8.299) e SP513-54N-595M (R$ 11.879).

