Após cirurgia cardíaca, príncipe Philip é transferido de hospital novamente

05/03/2021 | 14:10



Príncipe Philip, de 99 anos de idade, foi transferido de hospital novamente. Segundo o jornal The Guardian, depois de passar por uma cirurgia cardíaca bem sucedida, o marido de Rainha Elizabeth II deixou o hospital St. Bartholomew, e foi para o King Edward VII, onde havia sido internado no dia 16 de fevereiro.

Através de um comunicado, o Palácio de Buckingham afirmou que o príncipe deve continuar no hospital por mais alguns dias para seguir o tratamento:

Após o procedimento bem sucedido do Duque de Edimburgo no hospital de St. Bartholomew na quarta-feira, Sua Alteza Real foi transferida para o hospital King Edward VII esta manhã. Espera-se que o Duque permaneça no hospital para continuar o tratamento por alguns dias.