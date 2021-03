Secretária de Comércio dos EUA considera comportamento da China 'nocivo'

05/03/2021 | 12:10



A secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, afirmou em entrevista à MSNBC que a China se comporta de forma anticompetitiva e coerciva, e considerou como horrorosos os "abusos aos direitos humanos" cometidos pelo país asiático. "Eles precisam ser responsabilizados por isso", disse. Apesar de criticar a posição de Donald Trump de "tuitar suas políticas" em relação à China, Raimondo disse considerar "eficazes" as tarifas comerciais impostas pelo governo do ex-presidente ao país asiático.

Entre as ferramentas que podem ser usadas pelos EUA para frear a China, Raimondo citou a lista de entidades, que relaciona empresas proibidas de receber investimento americano. A secretária do Comércio destacou as companhias de telecomunicações da China, como a Huawei, como ameaças à segurança econômica e nacional dos EUA. Ela completou dizendo que o governo Biden não vai adotar apenas medidas defensivas, mas também ofensivas, ao investir em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.

Raimondo também criticou grandes companhias dos EUA, que, segundo ela, em grande parte não tem a confiança da população americana "por boas razões". A secretária defendeu que as empresas devem agir de forma mais ativa na solução das crises econômica, de saúde, climática e de igualdade social as quais os EUA enfrentam.