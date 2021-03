Internautas reagem a boatos de que Rafaella Santos e Gabigol estariam juntos: O que eu fiz para merecer isso?

05/03/2021 | 12:10



Rafaella Santos e Gabigol estão vivendo um remember? Alguns internautas acreditam que sim! Durante a tarde da última quinta-feira, dai 4, o nome do ex-casal acabou entrando nos trending topics do Twitter depois que alguns fãs especularam que o jogador havia feito uma surpresa romântica para a ex.

Tudo começou quando uma empresa de decoração publicou em seu Instagram uma foto de uma decoração romântica. O ambiente era a base de uma colina com bastante grama, e haviam diversos balões e formato de coração na imagem. Na legenda do post, a empresa escreveu:

O amor está no ar! Que tal uma surpresinha dessa para uma pessoa especial? Balões para um encontro romântico?

Até aí nenhum problema, certo? Acontece que alguns internautas acharam o local bem semelhante ao que Gabigol havia postado no Stories de seu Instagram pouco tempo antes: um deque de madeira na base de uma colina, com um vasto campo verde.

Associando as duas imagens com o aniversário de Rafaella, que acontece na próxima quinta-feira, dia 11 de março, os fãs começaram a especular que o jogador teria contratado a empresa para fazer uma surpresa romântica para a irmã de Neymar Jr. - e os boatos só se fortaleceram quando a foto dos balões foi apagada pouco tempo depois de sua postagem.

Boato ou não, o fato é que os internautas lotaram o Twitter com reações à possível volta do casal. Enquanto alguns tentaram buscar provas de que a informação era falsa, outros defendiam e condenavam o vai e vem dos dois.

Em pleno 2021 Gabigol e Rafaella, senhor o que eu fiz pra merecer?

Gabigol e Rafaella juntos tô indo me tacar de um prédio.

Eita!