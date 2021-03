Caminhoneiros fazem manifestação contra lockdown em São Paulo

Vanessa Soares

05/03/2021 | 11:10



Caminhoneiros realizam manifestação desde as primeiras horas desta sexta-feira (5) em diversos locais contra o governo João Doria (PSDB) e a decisão de colocar todo o Estado na fase vermelha, a mais rigorosa do Plano SP, que estabelece regras de convivência durante a pandemia da Covid-19. As novas restrições valem a partir deste sábado (6) e o objetivo é frear a transmissão do coronavírus e o número de internações e mortes pela doença.

Em São Caetano, o protesto está sendo realizado na Distribuidora de combustíveis localizada na Avenida dos Estados. No local, desde às 5h os caminhões não saem do pátio, que está lotado. Os motoristas que chegam no local não conseguem entrar no estacionamento e fila de veículos está sendo formada na avenida, provocando trânsito no trecho.

Também foram registrados protestos na Marginal Tietê, na Capital, que ficou interditada durante cinco horas no sentido da Rodovia Ayrton Senna. O Terminal Varginha, na Zona Sul, foi outro local que reuniu os caminhoneiros.