Dez ex-assessores se apresentam para ajudar na investigação de bullying contra Meghan Markle: - Eles ficaram em silêncio por muito tempo

05/03/2021 | 11:10



Dez ex-assessores se apresentaram ao Palácio de Buckingham para colaborarem nas investigações dos supostos casos de bullying cometidos por Meghan Markle. As informações são do jornal The Mirror, que afirma que os funcionários fizeram fila para ajudar no caso. Fontes próximas aos funcionários revelaram:

- Um grupo de pessoas está na fila para se envolver. Eles ficaram em silêncio por muito tempo e há muito o que falar.

Ainda segundo o jornal, o Palácio de Buckinham garantiu que os nomes dos funcionários irão permanecer sob sigilo.

Em meio às acusações de bullying, o escritor da série Suits, em que Meghan Markle atuou, defendeu a Duquesa de Sussex nas redes sociais. De acordo com o site E! News, uma pessoa escreveu um tweet, que depois foi apagado, com a seguinte mensagem:

Sabe, é totalmente dentro do reino da possibilidade que tanto os habitantes do Palácio de Buckingham/Kensington e a Duquesa de Sussex são pessoas horríveis. Vivemos em um mundo que não é mais limitado por oposições simplesmente binárias.

Jon Cowan respondeu a mensagem no Twitter, alegando que Meghan é uma pessoa boa e gentil:

- Também é possível que a Duquesa de Sussex seja uma boa pessoa empurrada para um mundo inimaginável. Depois de três anos trabalhando com ela em seus dias de pré-duquesa, vi uma pessoa calorosa, gentil e carinhosa. Não sei nada da situação atual dela, mas ela tem o benefício da dúvida no meu livro.