Um Príncipe em Nova York 2 e mais: as estreias do Amazon Prime Video em março

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/03/2021 | 10:48



A Amazon divulgou nesta quinta-feira (4) os novos conteúdos que estreiam no Amazon Prime Video em março. Dentre as principais novidades, os assinantes poderão conferir o filme exclusivo Um Príncipe em Nova York 2 e a série animada Invincible. A seguir, veja todos os títulos que serão adicionados ao catálogo ao longo do mês.

05/03 – Um Príncipe em Nova York 2 (2021): Situado no luxuoso país da realeza Zamunda, o recém-coroado Rei Akeem e seu confidente Semmi embarcam em uma nova aventura que os levará ao redor do mundo: de sua grande nação africana ao Queens, bairro de Nova York – local em que a história começou.

11/03 – After: Depois da Verdade (2020): Sequência de After, o filme é uma adaptação do segundo volume da série de livros de mesmo nome, escrita por Anna Todd. O longa acompanha a nova fase do relacionamento de Hardin Scott e Tessa Young, que agora estão separados. Enquanto tenta esquecer o jovem que partiu seu coração, ela começa um estágio na Editora Vance. Lá, conhece Trevor, que tumultua ainda mais sua vida amorosa.

13/03 – Enquanto Estivermos Juntos (2020): Baseado no livro de memórias do famoso cantor de rock cristão, o filme gira em torno do breve romance de Jeremy Camp com sua primeira esposa, Melissa. Diagnosticada com câncer de ovário pouco antes de os dois se casarem, ela morreu meses depois da união ser oficializada.

18/03 – Menina de Ouro (2004): O veterano treinador de boxe Frankie Dunn reluta em treinar Maggie Fitzgerald, determinada a seguir carreira no esporte. Além de não aceitar mulheres como alunas, ele acredita que ela esteja velha demais para competir.

18/03 – Fúria Incontrolável (2020): Atrasada para o trabalho, Rachel se envolve em uma briga de trânsito, que coloca sua vida e a de sua família em risco. Ela cruza o caminho de Tom Cooper, um motorista instável, que tem um ataque de raiva e dá início a uma perseguição sem limites.

25/03 – The Nest (2020): O empreendedor Rory convence a mulher, Allison, a deixar para trás a vida no subúrbio americano para um recomeço na Inglaterra, onde busca um novo emprego. Enquanto ela e os filhos tentam se adaptar à nova realidade, o intenso isolamento na nova mansão passa a afetar profundamente a família.

25/03 – Invincible (1ª Temporada): Do mesmo criador de The Walking Dead, a série animada é baseada na história em quadrinhos homônima. A trama gira em torno do jovem Mark Grayson, um garoto como outro qualquer de sua idade — exceto pelo detalhe de que seu pai é o super-herói mais poderoso do planeta. Mas, conforme Mark desenvolve seus próprios poderes, ele descobre que o legado de seu pai pode não ser tão heroico quanto parece.

25/03 – La Templanza (1ª Temporada): Ambientado no fim do século 19, o drama de época é baseado no romance de María Dueñas e segue a história de amor de Mauro Larrea, um homem que perde todo o seu dinheiro em um trágico acidente, e Soledad Montalvo, que pertence a uma famosa família produtora de vinhos. Os caminhos dos dois se cruzam nessa história, que passa por Inglaterra, Cuba, Espanha e México.