Tela do celular quebrada: veja como economizar no conserto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/03/2021 | 10:48



Quando um celular sofre algum acidente e a tela quebra, usuários costuma ficar em dúvida se é melhor mandar consertar ou se, em última análise, o ideal é trocar o aparelho. Claro que a resposta depende do caso. Mas, de acordo com a técnica do grupo Fix Online, Tatiana Moura, de forma geral, substituir o vidro pode gerar uma economia de até 70%. “Em 90% dos casos, é necessário somente fazer a troca do display”, afirma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Ainda segundo a profissional, muitos usuários, quando esse tipo de aborrecimento acontece, optam por comprar um novo aparelho por falta de conhecimento e acesso às assistências técnicas que prestam esse tipo de serviço. Em todo o Brasil, poucas assistências possuem o maquinário necessário para fazer a troca somente do vidro.

Pensando nisso, Tatiana e o 33Giga prepararam um guia para esclarecer as diferenças entre tela e vidro. Com isso, a ideia é evitar que usuários sejam enganados e adquiram serviço não essencial.

Vidro ou Tela

A seguir, veja tabela com alguns modelos de celulares, apontando o preço somente da troca de vidro e, também, de todo o LCD. “Se o cliente receber um orçamento altíssimo somente pela troca de vidro, pode ter certeza que irão mexer no LCD também”, avisa Tatiana.