Google Meet: como admitir todos automaticamente em reuniões online

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



05/03/2021 | 10:48



A plataforma de reuniões online Google Meet pede, por padrão, que o organizador do evento libere a entrada de um por um dos convidados (caso eles não sejam da mesma organização que você). Para quem realiza transmissões com muitas pessoas, isso pode ser um tanto trabalhoso – já que, além de transmitir o conteúdo, o administrador tem de ficar aceitando a entrada de quem chega.

Outro problema comum que o Meet não resolve, por padrão, é silenciar todos os participantes de uma vez. É necessário fechar o microfone de um por um, caso o organizador deseje. O principal concorrente da plataforma do Google, o Microsoft Teams, por exemplo, tem essas duas funções (admissão automática e silenciar microfones a rodo) previamente embarcadas.

Entretanto, uma das vantagens do Meet sobre a concorrência é, por meio do navegador Google Chrome, aceitar extensões e plug-ins que oferecem mais recursos além dos nativos. Basta encontrá-los na Chrome Store, instalar no browser e pronto – elas trabalham em conjunto com a plataforma de reuniões.

E esse é o caso das extensões Google Meet Auto Admit e Google Meet – Auto Aceitar Convidados. A primeira é bastante simples e funciona bem: instalada no navegador, ela permite a qualquer um com o link da reunião entrar na sala. Caso o usuário deseje, basta clicar sobre ela e marcar “Deactivate” – com isso, ela impede o ingresso de qualquer um, que somente será admitido caso o organizador aceite.

A Google Meet – Auto Aceitar Convidados, diferentemente da Google Meet Auto Admit, é um tanto mais complexa (só um pouquinho, quase nada) e não funciona tão bem. Com ela instalada no navegador, deve-se clicar sobre o ícone na barra de ferramentas ou na área de extensões do Chrome. Na janela que abre, inclui-se o código de acesso da reunião e pronto.

O código, alias, são os caracteres que aparecem após o endereço do Meet. Por exemplo, em um link https://meet.google.com/xxx-xxxx-xxx, o xxx-xxxx-xxx é o que deve ser digitado na janela do Google Meet Auto Admit. O problema é que, nos testes do 33Giga, a função de entrada automática funcionou eventualmente (também conhecido como “quando quis e foi quase nunca”).

Entretanto, a Google Meet Auto Admit conta com outras funções que agradam e podem ajudar muito, principalmente, professores ou quem tem plateia ruidosa ou descompromissada. Ela permite silenciar todos os usuários ao mesmo tempo. Além disso, tem um botão dedicado a encerrar a reunião. Quando acionado, todos são expulsos da sala instantaneamente.