Tiago Leifert revela detalhes do paredão da semana do BBB 21

05/03/2021 | 09:10



O diretor do Big Brother Brasil 21, Boninho, acabou comentando anteriormente que aconteceria um paredão falso dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas não tinha dado a data com toda a certeza para o público de casa.

E nesta quinta-feira, dia 4, Tiago Leifert abriu o programa comentando que o paredão falso está mais perto do que o público de casa imagina e que ele contaria as novas regras da semana para ninguém ficar perdido.

Segundo o apresentador, o líder dessa semana vai indicar sete pessoas para o vip e sete para a xepa da próxima semana e ganha duas semanas de imunidade. A votação vai ser a seguinte: indica alguém da xepa, alguém do vip, logo em seguida é formada a votação da casa e finaliza com contra golpe do indicado da xepa e do vip.

Mas não acabou, não. Tiago ainda mostrou para o público que a prova bate e volta só vão jogar o mais votado da casa e os dois indicados do contra golpe, ou seja, o paredão é quadruplo essa semana. Depois, o apresentador contou que todo mundo vai garantir uma vaga na próxima prova do líder e que o quarto colocado neste esquema todo vai ter o voto valendo peso em dobro na semana seguinte.

Uau! Quanta coisa...