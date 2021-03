Rodolffo vence a prova e se torna o líder da semana no BBB 21

05/03/2021 | 09:10



Tiago Leifert abriu o programa desta quinta-feira, dia 4, anunciando todas as novas regras para a próxima semana dentro do Big Brother Brasil 21 e muitas emoções estão por vir com o paredão falso que deve agitar bastante a casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, é claro, a noite foi de prova do líder que exigia bastante atenção dos brothers. Os confinados escolheram as suas raias, em seguida tinham que pegar uma mangueira com a água destravada para rodar uma manivela com as motinhas de brinquedo passando por toda a dinâmica, a partir do momento que a água travar, eles tinham que pegar um cadeado na parte inferior da prova para destravar a água e ir correndo até o objetivo.

Ganharia quem fizesse tudo isso mais rápido e quem acabou levando a melhor foi o Rodolffo!