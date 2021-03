Amigo e assessor de Leonardo morre na fazenda do cantor após disparo acidental

05/03/2021 | 09:10



No dia 4 de março, um trágico acidente ocorreu na fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, Goiás, tirando a vida de Nilton Rodrigues, conhecido como Passim, amigo e assessor de imprensa do sertanejo.

Segundo informações do colunista Leo Dias, ele morreu após um disparo acidental de arma de fogo. Ainda de acordo com o jornalista, Passim estava em um quarto da propriedade manuseando o armamento, quando a arma caiu. Ao tocar o chão, houve o disparo, que o atingiu na virilha. Leonardo, ao ouvir o tiro, arrombou a porta e encontrou o amigo no chão.

Com a notícia, várias pessoas da família do cantor e que também eram próximas a Passim lamentaram o ocorrido. A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, publicou nas redes sociais uma homenagem ao assessor e amigo da família:

Nosso Rambo, amigo, irmão, companheiro, secretário, filho, fiel escudeiro e muito mais partiu. Estamos um caco, só frangalhos! Amanhã falo com vocês. Estamos sem chão. A vida hoje ficou cinza.

Horas depois, ela fez nova publicação:

Esteja você onde estiver, jamais vou esquecer, jamais passará um dia sem que lembre de você e da nossa amizade.

O filho de Leonardo e também cantor, Zé Felipe, publicou um vídeo em que ele aparece ao lado de Passim em outra ocasião, um momento festivo e de brincadeira, em que o jovem pede que o amigo não morra: Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo, diz Zé Felipe nas imagens antigas.