GP de Portugal, em Portimão, é confirmado como a 3ª etapa da temporada da F-1

05/03/2021 | 08:56



A organização da Fórmula 1 divulgou nesta sexta-feira o calendário oficial da temporada 2021, agora com todas as 23 corridas confirmadas. Inclusive com o GP de Portugal, no circuito de Portimão, que será a terceira etapa do campeonato, no dia 2 de maio. Ele não contava no planejamento inicial, mas a categoria anunciou a intenção de trazer de volta a prova após o adiamento da Austrália para novembro e a retirada da China.

Portugal foi adicionado ao calendário no ano passado após revisões significativas por conta da pandemia do novo coronavírus. A etapa marcou a volta do país à Fórmula 1 após mais de duas décadas - a corrida era disputada no circuito do Estoril -, além da estreia de Portimão no Mundial.

"Estamos animados por anunciar que a Fórmula 1 correrá novamente em Portimão após o grande sucesso da prova do ano passado", disse o italiano Stefano Domenicali, o CEO da categoria. "Queremos agradecer os promotores e o governo português pelo seu trabalho duro e dedicação para chegarmos a esse momento".

"Estamos confiantes e animados com nossa temporada 2021, tendo provado no ano passado que é sim possível entregar 17 corridas com segurança, trazendo grandes corridas a nossos fãs nesses momentos difíceis. Esperamos que seja possível recebermos os fãs novamente em Portimão de modo seguro e estamos trabalhando nos detalhes desse plano", completou Domenicali.

A corrida do ano passado foi realizada com a presença de 27 mil torcedores, enquanto que a decisão sobre a abertura dos portões neste ano será "tomada pelas autoridades nas próximas semanas". "Realizar eventos de grande porte em nosso país é muito importante para a imagem e a promoção internacional de Portugal como um destino turístico. Então vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve em 2021 com muito interesse", disse a secretária de turismo de Portugal, Rita Marques.

AZERBAIJÃO SEM TORCIDA - Após o cancelamento do GP do Azerbaijão em 2020 devido à pandemia da covid-19, a organização do evento contava com a presença de público em 2021. Mas agora foi confirmado que a etapa no circuito de rua de Baku, marcada para 6 de junho, será realizada com portões fechados.

"Essa decisão foi tomada devido às contínuas preocupações sanitárias e de segurança causadas pela pandemia do coronavírus, e vem após extensa deliberação entre a organização do evento, o governo do Azerbaijão, a F1 e a FIA. Enquanto a situação global e a resposta à pandemia seguem melhorando, ficou claro que o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 chegará muito rápido para contarmos com a presença dos fãs", informou.

Baku é a primeira corrida do ano a anunciar oficialmente que não contará com a presença de torcedores, com a Fórmula 1 mantendo as esperanças de que poderá ter público na maioria das provas de 2021. Recentemente, o Bahrein revelou que abrirá os portões para fãs que já foram vacinados contra a covid-19 ou que se recuperaram recentemente da doença.

Confira o calendário de 2021 da Fórmula 1:

28/03 - GP do Bahrein

18/04 - GP de Ímola

02/05 - GP de Portugal

09/05 - GP da Espanha

23/05 - GP de Mônaco

06/06 - GP do Azerbaijão

13/06 - GP do Canadá

27/06 - GP da França

04/07 - GP da Áustria

18/07 - GP da Inglaterra

01/08 - GP da Hungria

29/08 - GP da Bélgica

05/09 - GP da Holanda

12/09 - GP da Itália

26/09 - GP da Rússia

03/10 - GP de Cingapura

10/10 - GP do Japão

24/10 - GP dos Estados Unidos

31/10 - GP do México

07/11 - GP de São Paulo

21/11 - GP da Austrália

05/12 - GP da Arábia Saudita

12/12 - GP de Abu Dabi