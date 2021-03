Ministério da Saúde amplia vagas do 'Mais Médicos' em Rio Branco, no Acre

05/03/2021 | 08:25



O Ministério da Saúde autorizou a ampliação "emergencial e temporária" de 14 vagas para profissionais do Programa Mais Médicos em Rio Branco, capital do Acre. Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelece que a ampliação das vagas se dará pelo período improrrogável de um ano para atender ao município no combate da pandemia do novo coronavírus.

O Acre vem enfrentando desde o mês passado situação de emergência, decretada em virtude do avanço da pandemia no Estado e também de destruição provocada com enchentes, surto de dengue e crise migratória na fronteira com o Peru.

Em janeiro, a pasta da Saúde já havia reforçado as equipes de médicos no Estado do Amazonas, que também começou o ano com o agravamento da crise sanitária de covid-19. Além da capital Manaus, outros nove municípios amazonenses tiveram aval para ampliar as vagas do Mais Médicos, todos pelo prazo improrrogável de um ano.