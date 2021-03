Agravamento da pandemia traz novas mudanças na programação da TV Globo

05/03/2021 | 08:10



Em março de 2020, quando começou a pandemia por conta do novo coronavírus, as produções da TV Globo, como de todas as outras emissores, tiveram que ser paralisadas para que o isolamento social imposto pela doença pudesse ser colocado em prática. Um ano depois, co o aumento de casos de Covid-19 no país, mais uma vez a emissora vai restringir suas produções para tentar conter o aumento da doença.

Em comunicado oficial, a Globo informa:

Com o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, os Estúdios Globo, que já seguiam num ritmo de produção menor do que o habitual, por conta de todas as precauções do protocolo de segurança, diminuirão ainda mais. Já em São Paulo, as gravações das séries Segunda Chamada e Aruanas serão adiadas e reavaliadas semanalmente de acordo com as determinações da Prefeitura local.

As estreias também foram afetadas com a mudança:

Com todas essas restrições, a estreia da próxima novela das nove em gravação, Um Lugar ao Sol, será adiada e, depois de Amor de Mãe, irá ao ar uma edição especial da novela Império, de Aguinaldo Silva, com direção artística de Rogerio Gomes. Já a previsão de estreia das novelas das 18h e das 19h segue sem alterações.