05/03/2021 | 08:10



No dia 5 de março, a assessoria de imprensa do cantor Edson, que faz dupla com Hudson, informou que o músico precisou ser internado por conta da Covid-19. O comunicado oficial diz o seguinte:

O cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, está internado em um hospital particular na cidade de Indaiatuba (SP), após ser diagnosticado com Covid-19. O sertanejo apresentou sintomas leves da doença e recebeu tratamento em casa. Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês, onde permanece em situação estável até o exato momento.

Que ele se recupere logo!