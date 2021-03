China anuncia meta de crescimento econômico 'acima de 6%' ao ano

05/03/2021 | 07:11



As principais autoridades econômicas da China anunciaram uma ambiciosa meta de crescimento econômico para o país e planos para atingir a autossuficiência em ciências e tecnologia. O Partido Comunista, que detém o poder na China, estabeleceu uma meta de crescimento econômico anual "acima de 6%", enquanto o país se recupera das perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, anunciou o premie Li Keqiang em um congresso nesta sexta-feira, 5. Cerca de 3 mil delegados do partido estão reunidos para o encontro anual de duas semanas, o principal evento do calendário político chinês.

A China foi o único grande país a crescer no ano passando, com alta de 2,3% do PIB após a inédita paralisação quase total da economia para o combate à covid-19.

Li prometeu "trabalhar rapidamente para melhorar nossa capacidade estratégica científica e tecnológica". Os planos, porém, são ameaçados pelas tensões com Washington sobre tecnologia e segurança, que levaram o ex-presidente Donald Trump a impor sanções à indústria de telecomunicações e tecnologia chinesa.

O Partido Comunista irá "considerar a autossuficiência científica e tecnológica como um apoio estratégico para o desenvolvimento nacional", disse o premiê.

Li prometeu ainda perseguir o "desenvolvimento verde", após o presidente chinês, Xi Jinping, garantir que o país irá neutralizar as emissões de carbono até 2030. Fonte: Associated Press.