Paranapanema registra lucro de R$ 4,3 bilhões em 2020

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 00:06



A Paranapanema, que possui fábrica de tubos de cobre em Santo André, onde emprega cerca de 750 profissionais, encerrou 2020 com lucro de R$ 4,3 bilhões. O montante, porém, é 17,3% inferior ao resultado de 2019, quando os ganhos atingiram R$ 5,2 bilhões.

A metalúrgica justificou que, assim como diversas empresas nos mercados nacionais e internacionais, enfrenta desafios relacionados à pandemia da Covid-19 com grande efetividade nas suas ações de prevenção. “A companhia tem como foco assegurar a saúde dos funcionários próprios e terceiros, realizar a geração de caixa por meio da eficiência em custos e gestão do capital de giro, além de progredir com a renegociação de suas dívidas com os principais credores da empresa”, disse, em nota, referindo-se ao fato de ter, no fim do ano passado, sua falência requerida pelo Scotiabank Brasil. Após manifestações dos trabalhadores coordenadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá na sede do banco canadense, a instituição firmou acordo com a Paranapanema, cancelou os protestos existentes e desiste do pedido de falência – cujos efeitos negativos haviam sido suspensos por determinação judicial – contra a fabricante de cobre, o que permitiu a retomada de agenda conjunta de tratativas, ao lado dos demais nove principais credores.

A Paranapanema então negociou o pagamento de dívida de US$ 510 milhões, ou seja, cerca de R$ 2,8 bilhões para dez credores, sendo que o banco canadense é responsável por 7% do montante total de suas dívidas, ou seja, cerca de R$ 201 milhões.

A companhia informou que segue trabalhando para equalizar o perfil de sua dívida financeira. “Desde o primeiro trimestre de 2020, vem tratando com seus principais credores financeiros o alongamento do perfil de sua dívida, a fim de se adequar à sua futura geração de caixa e necessidade de investimento”, afirmou em comunicado.