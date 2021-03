Prearo toma posse de reitoria da USCS

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 07:00



O professor Leandro Prearo foi empossado oficialmente como reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), ontem, em cerimônia restrita por causa da Covid-19 no campus Centro. Prearo, que fica no cargo até 2025, afirmou que o foco será no desenvolvimento da pesquisa, ciência e conhecimento. A instituição possui cerca de 8.500 alunos em quatro campi, incluindo o colégio universitário.

Participaram da posse o prefeito Tite Campanella (Cidadania), o diretor superintendente do Diário e ex-reitor da USCS, Marcos Sidnei Bassi, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB).

“São vários desafios neste momento tão complexo para todos nós. O primeiro foi a adoção de métodos de ensino híbrido, com a educação a distância, o que a pandemia só acelerou. Em uma semana tivemos que colocar no ar toda a plataforma on-line. E isso veio para ficar. O grande desafio é modular e utilizar isso no pós-pandemia”, disse o reitor.

“O segundo grande desafio é continuar o crescimento da USCS em relação à pesquisa e à ciência. A instituição cresceu muito em 2020 com as vacinas (a universidade foi centro de testagem da Coronavac e da vacina da Janssen), os testes e as políticas relacionadas à Covid. O desafio é consolidar a USCS no cenário nacional como uma universidade que produz ciência e conhecimento”, prometeu Prearo.

O reitor ocupa a cadeira, que antes era do professor Marcos Bassi. “É como uma criança que a gente cuida e precisa passar para outra pessoa. Essa alternância no poder é positiva, porque precisa ter sempre uma renovação”, afirmou Bassi, que ficou no cargo entre os anos de 2017 e 2020. “Isso dá um refresco para a instituição e a fortalece no ponto de vista institucional”, disse.

“A USCS é a joia da coroa de São Caetano”, disse Tite. “Por ser uma filha tão querida, quem toma conta dela é muito importante. Foi uma escolha muito debatida, que teve a participação de professores e alunos, e ficamos muito felizes em entregar a continuidade da USCS na mão do Leandro.”

“Em um momento tão difícil, celebrar a posse de um reitor de uma universidade como a USCS, é um dia para se comemorar e valorizar os profissionais da educação e a ciência”, afirmou Thiago Auricchio.

Prearo possui graduação em matemática com ênfase em informática e é mestre e doutor em administração (métodos quantitativos) pela USP (Universidade de São Paulo). É autor de três livros e mais de 50 artigos científicos em publicações nacionais e internacionais.

Na USCS, Prearo foi professor de diversos cursos de graduação, como administração, economia, comércio exterior, publicidade propaganda, enfermagem, entre outros. Atualmente integra o corpo docente do programa de mestrado em educação e do mestrado e doutorado em administração.

Na Universidade desde 2003, também teve atuação destacada no Inpes (Instituto de Pesquisa da USCS), do qual se tornou diretor.