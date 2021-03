Inter cede empate no fim ao Pelotas e deixa escapar a segunda vitória no Gaúcho

04/03/2021 | 22:34



O Internacional perdeu a oportunidade de conseguir o segundo triunfo no Campeonato Gaúcho ao ceder o empate ao Pelotas, por 2 a 2, nos minutos finais do duelo realizado, nesta quinta-feira, na Boca do Lobo. Johnny e Lucas Ramons marcaram para o time colorado, enquanto Marcelo e Itaqui decretaram a igualdade.

Com o resultado, o Inter ficou com quatro pontos e viu o Aimoré se isolar na liderança, com seis. O Pelotas, ainda sem vencer, tem dois. Ainda nesta quinta-feira, o Caxias derrotou o São José, fora de casa, por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória no torneio.

Sob os olhares do técnico recém-contratado Miguel Angel Ramírez e com uma equipe montada praticamente só com jovens jogadores, o Inter começou o jogo sendo pressionado pelo Pelotas. O time da casa começou melhor e abriu o placar aos 20 minutos. Marcelo dominou pela direita e arriscou. A bola surpreendeu o goleiro Daniel e acabou no fundo das redes.

O Inter, no entanto, respondeu de forma imediata. Após cobrança de falta de Lucas Ramos, a defesa afastou. Guilherme Pato pegou o rebote e cruzou na medida para Johnny, que cabeceou para empatar. Logo na sequência, o Pelotas reclamou muito de um suposto pênalti após a bola bater nas mãos de João Félix. Mas a arbitragem mandou seguir.

Nos minutos finais, o Inter cresceu e teve amplo domínio da partida. Mas o goleiro Gabriel Leite salvou o Pelotas com duas importantes defesas que fizeram com que o placar ficasse no 1 a 1 na saída para o intervalo.

O segundo tempo foi de mais equilíbrio. E o cansaço também pesou para ambos os lados. O Inter, porém, tinha uma leve superioridade e conseguiu transformá-la em gol aos 28 minutos. Lucas Ramos recebeu em liberdade e chutou. A bola desviou na defesa e parou no fundo das redes.

Quando tudo indicava que o Inter sairia com os três pontos, o Pelotas deixou tudo igual, aos 46 minutos. Marcelo avançou pela direita e cruzou. Marcão desviou e obrigou Daniel a espalmar. A bola foi entrando até que Itaqui resolveu empurrar para o gol. Placar final: 2 a 2.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o São Luiz na segunda-feira, às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia e horário, o Pelotas pega o Ypiranga na Boca do Lobo.