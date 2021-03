Golaço de Gegê dá primeira vitória ao Santo André no Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/03/2021 | 20:58



Um golaço do meia Gegê deu ao Santo André a primeira vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira, 4, o Ramalhão visitou a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, e triunfou por 1 a 0, resultado que o elevou para a liderança do Grupo A, com quatro pontos. A Macaca, por sua vez, é terceira colocada da Chave B, com um.

As equipes tiveram baixas em razão da Covid-19. O Santo André não pôde escalar Vitinho Schimith, autor de um dos gols na estreia contra o Santo. Já a Ponte Preta perdeu quatro peças, entre elas o meia Camilo, principal atleta do time, além do zagueiro Rayan, o volante Barreto e o goleiro Pedrão. Assim, a equipe de Campinas foi a campo com seu quarto arqueiro.

A primeira etapa foi de muitos passes errados e poucas chances de gol. Na melhor chegada da Ponte Preta, o goleiro Fernando Henrique saiu nos pés do atacante Paulo Sérgio e impediu o que poderia ser o primeiro gol do jogo. Do outro lado, o Santo André pouco fez e ainda teve duas baixas: o volante Léo Costa, que saiu com suspeita de fratura no ombro, e o atacante Minho, que se machucou no fim do primeiro tempo, mas acabou substituído no princípio da etapa complementar.

O duelo apresentava maior domínio dos donos da casa até que, aos 15 minutos, Gegê teve espaço desde a intermediária e arriscou chute de longe, que entrou no ângulo, encobrindo Luan: 1 a 0. Na sequência, a Ponte teve oportunidades para empatar e virar. Porém, Apodi e Renan Mota erraram os arremates. O Ramalhão logo se arrumou defensivamente e segurou o resultado. No último minuto, Fernandinho ainda perdeu chance incrível de ampliar.

"Muito feliz de ajudar meus companheiros hoje com bonito gol. Pude ter tempo para ver o posicionamento dele (goleiro) e acertei belo chute", declarou o atacante ramalhino Gegê.