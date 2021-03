Professor Leandro Prearo assume a reitoria da USCS

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



04/03/2021 | 19:56



Na noite desta quinta-feira (4), o professor Leandro Prearo foi empossado oficialmente como reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) em cerimônia restrita por causa da Covid-19 no campus Centro. Participaram da posse, o prefeito em exercício Tite Campanella (Cidadania), o diretor superintendente do Diário e ex-reitor professor Marcos Bassi, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB).

“São vários desafios nesse momento tão complexo para todos nós. O primeiro foi a adoção de métodos de ensino híbridos, com a educação à distância, o que a pandemia só acelerou. Em uma semana tivemos que colocar no ar toda a plataforma on-line. E isso veio para ficar. O grande desafio é modular isso e utilizar isso no pós-pandemia”, disse o reitor.

Ele ocupa a cadeira de 2020, que antes era do professor Marcos Bassi, além de seu mandato, que se encerraria no dia 28. Prearo exercerá a função até fevereiro de 2025. “Essa alternância no poder é positiva, porque precisa ter sempre uma renovação”, afirmou Bassi. Leandro

Prearo ingressou na USCS em 2003 e ao mesmo tempo, concluiu mestrado e doutorado na USP (Universidade de São Paulo). Antes de assumir a reitoria da Universidade, desempenhava o cargo de diretor-geral do Instituto de Pesquisa da universidade e integrava a pró-reitoria de graduação.