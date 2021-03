Obituário - 5 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 07:00



Francisco Nunes Rodrigues

(Sumé, Paraíba, 7-4-1957 – São Caetano, 27-2-2021)

Será celebrada hoje (27), às 15h, a missa de 7º dia da morte de Chico Nunes, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, mais uma vítima da Covid-19. A missa está marcada para a Matriz Nossa Senhora da Candelária e será on-line. https://www.facebokk.com/nscandelaria.scs/

Chico Nunes veio criança para São Caetano. Trabalhou na General Motors como preparador de pintura. Formou-se bacharel em Direito. Foi cipeiro. Atuou como diretor de base no sindicato, até chegar à vice-presidência.

Filho de Francisco Rodrigues Tavares e Maria José Nunes, ele parte aos 63 anos. Deixa a esposa Rosangela Messias dos Santos e os filhos Ariana, Bruno e Renata. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica.



SANTO ANDRÉ

Benedicta de Carvalho Vaccari, 97. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisca Maria de Jesus, 88. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Ferreira, 79. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2, no hospital de campanha. Memorial Jardim Santo André.

José Rodrigues Pego, 79. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Bomfim Francisco de Gois, 74. Natural de São Miguel do Aleixo (Sergipe). Residia na Vila Claudio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa dos Santos, 74. Natural de Boquim (Sergipe). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Natanael Lourenço, 74. Natural de Capão Bonito (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Morija, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes de Souza Galhassi, 72. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Desilio Faqueiro, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Motorista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Benedita Ribeiro Amorim, 69. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 2, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Gimenes da Silva, 68. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Antonio Denipotti, 65. Natural de Andradina (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 2. Memorial Planalto.

Walter Neves dos Santos, 65. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Residia no Jardim Itapoã, em Santo André. Ajudante. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimunda Anatividade de Andrade Silva, 64. Natural de Matões (Maranhão). Residia no Jardim Santo André. Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Maria Auxiliadora Marliére, 64. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Analista de sistemas. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto de Carvalho, 59. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeferson Fernandes de Oliveira, 58. Natural de Araguari (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Coordenador de oficina. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ednalva Pereira dos Reis, 58. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Serafim da Silva Ferreira, 57. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Romano Vieira, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André, Advogado. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genivaldo Tavares de Brito, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Frentista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rejane da Silva Nascimento, 52. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adailton Pereira da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Controlador de acesso. Dia 2, no hospital estadual de campanha Barradas, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilherme Carajorge, 38. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denis Teixeira Soares Lima, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Real Parque, em São Paulo, Capital. Dia 2, na Serra do Mar, em Santo André. Cemitério da Saudade, Taboão da Serra (São Paulo).

Pâmela Fernanda Manoel de Oliveira, 36. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Célia, em Guarulhos (São Paulo). Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Guarulhos (São Paulo).

Thiago Rills de Oliveira Dantas, 36. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Eletricista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Verailton Soares dos Santos, 26. Natural de Conceição (Paraíba). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pedreiro. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Conceição (Paraíba).



SÃO BERNARDO

João Baptista Colombini, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Planalto.

Maria Helena de Souza, 75. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Roberto Eduardo Belluomini, 71. Natural de Campinas (São Paulo). Residia em Valinhos (São Paulo). Dia 28. Cemitério da Saudade.

Oswaldo Novotni, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Ivair Duarte, 67. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Francisco da Silva, 67. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Marcia Marchiori Soares, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Leonor Cavaliero, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Pedro Francisco Donato, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Abílio Luiz de França, 63. Natural de Araçagi (Paraíba). Residia no Jardim Regina, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Odete Cunha Roberto, 63. Natural de Colorado (Paraná). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Ismael Amadeu de Lima, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Phoenix.

José Cícero da Silva Santos, 55. Natural de Coruripe (Alagoas). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Servente. Dia 2, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Mariano da Silva, 92. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos Ananias de Camargo, 61. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Amélia Ambrosina R. dos Santos, 78. Natural de Piquete (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria José dos Santos, 75. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Osvaldo Martins de Oliveira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Vale da Paz.

Juarez do Nascimento Nogueira, 66. Natural de Catarina (Ceará). Residia em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

Maria da Conceição dos Santos Andrade, 65. Natural de Mamanguape (Paraíba). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Memorial Phoenix, em Santo André.

Jeconias Pereira Bernardo, 54. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Luciano Aparecido Duque da Rocha, 41. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Pércio Almeida Dinato, 34. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



M A U Á

Minervina Alves Pereira, 86. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Josefa Alves da Luz, 80. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Orlando Santos Rosa da Silva, 71. Natural de Nova Independência (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Ieda Sales da Silva, 69. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Severina Lopes de Souza, 69. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Nivaldo Anacleto dos Santos, 67. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Penha Leão, 65. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Parque do Pinheiros, em São Paulo, Capital.

Maria Ana da Silva Alves, 65. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Metalúrgica. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Souza Cruz, 50. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Elaine Cristina dos Santos Bom, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Ivonilto Ribeiro dos Santos, 40. Natural de Castro Alves (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Igor de Oliveira, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Argentino Ferreira Dias, 88. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Cemitério São José.

Nair de Oliveira Shinzato, 86. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Guilhermina, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Ribeirão Pires. Vale da Paz, em Diadema.

Luiz Camargo, 84. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Benedito Ursulina da Silva, 79. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Alaíde Marcondes da Silva, 68. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Joel Augusto de Andrade, 67. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Luzia Gonçalves Claro Bispo, 62. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Maria de Fátima Fidalgo Lameiras Gomes, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Ed Carlos de Castro Silva, 41. Natural de Bom Jesus (Piauí). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.