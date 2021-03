Marília Gabriela compartilha clique antigo ao lado de Reynaldo Gianecchini na Itália: Nosso romance já rolava

04/03/2021 | 18:10



Marília Gabriela fez questão de compartilhar um clique antigo nesta quinta-feira, dia 4, em seu perfil oficial do Instagram. A jornalista aproveitou a #tbt, em que os internautas costumam tirar fotos do baú, e publicou uma imagem ao lado do ex-marido, o ator Reynaldo Gianecchini. Na foto, também aparecem Theodoro Cochrane, filho de Marília, a curadora de moda e estilo Helena Montanarini e a diretora criativa Susanna Cucco. O registro foi feito por Giovanni Bianco, que até hoje é fotógrafo queridinho de muitas famosas.

#tbt de 1998/1999. Foto clicada pelo @gb65, num restaurante em Milão [cidade na Itália], onde ele morava. Que lindeza, que saudade! Deu um flashback legal aqui dentro. Foi a linda da @hmontanarini que passou para o @theocochrane, que por sua vez passou para mim. Sentada ao lado da Helena está a então sócia do Giovanni, Susana Cucco @cuccostudio, e à minha direita meu amor querido @reynaldogianecchini, escreveu a apresentadora na legenda.

No texto, Marília ainda se declara para Giane.

A essa altura nosso romance já rolava, tendo começado em Paris, em julho de 1998, final da Copa. A gente era feliz e sabia, como o Giane sempre diz e eu assino... Amém.

Nos comentários, o galã também elogiou a ex-esposa.

Hehe coisa linda!!!, escreveu.

