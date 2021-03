Primavera no Epcot: parque da Disney World ganha “jardins com personagens”

Redação

Do Rota de Férias



17/03/2021 | 04:48



A primavera no Epcot é sempre celebrada em alto estilo. O parque da Disney World, em Orlando, aproveita a época para celebrar o Taste of EPCOT International Flower & Garden Festival, que em 2021 vai até 5 de julho.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

O evento é uma grande oportunidade de passear ao ar livre e conferir as toparias com personagens que enfeitam os jardins do complexo. Além disso, muitas cores são plantadas e barracas com comidinhas especiais ficam à disposição dos visitantes.

Primavera no Epcot

Jardins com personagens da Disney

Divulgação Mickey “ajardinado” no Epcot

Mais de 100 toparias, incluindo esculturas florais de personagens da Disney e jardins coloridos, já estão tomando conta da primavera no Epcot. Veja onde elas estão:

Mickey Mouse Feiticeiro, na entrada principal do parque

A Dama e o Vagabundo, no Pavilhão da Itália

Anna e Elsa, no Pavilhão da Noruega

Remy, no Pavilhão da França

Sininho no Pavilhão do Reino Unido

Ao todo, são 20 áreas enfeitadas com novos jardins, com destaque para o English Tea Garden no Pavilhão do Reino Unido, que também oferece um Tour do Chá autoguiado, e o The Goodness Garden Butterfly House, que permite se aproximar de borboletas.

Uma vez no parque, não deixe de visitar também a Health Full Trail, a Honey Bee-stro e a Outdoor Escapes, todas elas com experiências sensoriais. Quem for à primavera no Epcot a partir de 3 de abril poderá curtir também o Growing the Future, experiência que revela como a tecnologia combinada com a ciência agrícola pode transformar o futuro.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Gastronomia

Mais do que lindos jardins, o Taste of EPCOT International Flower & Garden Festival traz boa comida para os visitantes. Algumas barracas espalhadas pelo parque estão oferecendo mais de 20 pratos e bebidas diferentes. Confira os destaques:

Sunshine Griddle: Bruschetta de Abacate, Camarões com Canjiquinha e outras opções deliciosas.

Farmers Feast: Sopa de Cebola e Confit de Pato, entre outros.

The Honey Bee-stro: Pão Folha com frango marinado no mel de lavanda e mostarda.

Trowel & Trellis: Impossible Sausage e Sopa de Couve.

The Citrus Blossom: Smoothie de Limão e Laranja servidos em um novo Orange Bird sipper cup.

Magnolia Terace: Bayou Cocktail

Northern Bloom: Maple Popcorn Shake

Para conferir o menu completo, entre aqui.

Confira aqui excelentes opções de pacotes de viagens para Orlando.

Música ao vivo

A festa da primavera no Epcot ainda inclui música ao vivo na área da World Showcase, onde ficam os cenários de países espalhados pelo parque.

Neste ano, a novidade são os grupos musicais de Orlando que estão apresentando canções de sexta à segunda-feira no America Gardens Theatre. Entre eles estão Voices of Liberty que cantam à capela, e Mariachi Cobre, com populares músicas folclóricas do México.

O Jammin’ Gardeners, por sua vez, está apresentando toda sua percursão no Mill Stage, no Pavilhão do Canadá. No World Showplace, o Pianista do EPCOT dá o ar da graça com músicas populares.

Atividades de caça ao tesouro

Caças ao Tesouro temáticas estão divertindo as famílias que visitam o centro de lazer. Há três opções rolando durante a primavera no Epcot:

Spike’s Pollen-Nation Exploration – A turminha pode seguir Spike em sua trilha de polinização, onde ele trabalha como uma abelha coletando néctar e polinizando os jardins do Epcot. Para brincar, é preciso comprar um mapa nas lojas do parque.

Egg-stravaganza Scavenger Hunt (a partir de 19 de março) – Nesta aventura, os visitantes partem para uma caça de ovos decorativos inspirados nos personagens da Disney. Também é necessário comprar um mapa para entrar na brincadeira.

Garden Graze – Os visitantes que comprarem cinco itens do menu do festival, em locais selecionados, recebem uma lembrança comemorativa como cortesia.

Compras

A Disney lançou alguns produtos para celebrar a primavera no Epcot. Minnie Mouse, por exemplo, ganhou uma coleção de roupas, chapéus, acessórios de jardim e uma MagicBand (pulseira usada para acessar os parques, brinquedos, hotéis e diversas outros serviços do complexo) especial.

O personagem Figment, por sua vez, destaca-se em materiais sustentáveis como algodão orgânico, bambu e papel reciclado usados em uma coleção de roupas e acessórios. Já Orange Bird dá as boas-vindas ao sol colorindo tudo de amarelo, laranja e branco em uma coleção de roupas, copos e uma faixa para a cabeça, enquanto Spike the Bee estampa roupas, copos e uma estaca de jardim.

Serviço

O festival Taste of EPCOT International Flower & Garden está incluso no ingresso regular do parque (reserva do Disney Park Pass necessária para a entrada).

DICAS PARA VIAJAR PARA ORLANDO

Quando planejamos nossas viagens para os Orlando, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Reserva de hotéis em Orlando

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis em Orlando. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas dentro e fora dos parques temáticos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Orlando.

Seguro viagem EUA

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

Chip viagem EUA

Em uma viagem para os EUA, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da Viaje Conectado, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do país – testamos até no Alasca. Use o cupom rotadeferias para comprar o seu chip com até 10% de desconto.

Passagem aérea para Orlando

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Orlando, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Aluguel de carro em Orlando

Em muitos destinos dos EUA, alugar um carro pode ser uma boa, sobretudo em cidades como Orlando, Miami, Los Angeles, Las Vegas e Chicago – em Nova York e San Francisco já vale mais a pena usar transporte público. O melhor site para comparar os preços praticados no país é o Rentcars.com. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam nos EUA.

Tours, ingressos e transporte em Orlando

Nós usamos o Get Your Guidepara reservar ingressos em Orlando, inclusive de jogos da NBA . Faça as buscas pela experiência e confira.

Clique aqui para comprar tíquetes, transfers e ingressos em Orlando com a Get Your Guide.