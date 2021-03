Ex-mulher de Maradona e última namorada do jogador brigam ao vivo em programa de televisão argentino

04/03/2021 | 17:11



A morte de Maradona ainda está dando o que falar. Durante o programa Polemica en el Bar, transmitido na Argentina na última terça-feira, dia 2, os apresentadores estavam discutindo sobre os detalhes dos últimos dias de vida do jogador, quando foram surpreendidos por uma ligação indignada de Claudia Villafañe, ex-mulher e mãe de duas filhas do argentino.

O motivo da insatisfação teria sido os comentários feitos pelo advogado e ex-empresário do craque, Mauricio Dalessandro. Segundo ele, Maradona não gostava da ex-mulher e não desejava que seu corpo fosse entregue a ela.

- Você imagina a humilhação de um cara que estava com raiva de Claudia antes de morrer, e deram o corpo dele para que ela pudesse enterrá-lo. Acha que Maradona queria que Claudia o enterrasse? Apesar do respeito que tenho por Claudia, porque Maradona foi um filho da p*** com ela, mas você acha que ele queria isso? Entregaram o corpo de Diego a Claudia, que era sua grande inimiga.

A partir daí, o clima não ficou nada bom. Após exigir que a emissora colocasse sua ligação ao vivo, Claudia se defendeu:

- Eu disse que não ia falar nem discutir, mas não posso continuar a ouvir as atrocidades que estão dizendo. Dizem que me deram o corpo. Não fiz nada que não fosse endossado pelos cinco filhos de Diego, pela família e pelas irmãs.

Como se o fogo no parquinho já não estivesse instalado, ainda tinha o agravante que uma das apresentadoras do programa era Rocío Oliva, última namorada do craque que foi supostamente proibida de ir ao enterro.

- Você sabia o que Diego sentia por mim, como pode se dar ao luxo de não me deixar entrar para me despedir do homem que foi meu parceiro por sete anos?

Encurralada, Claudia voltou a afirmar que a decisão não foi dela.

Climão, hein? Maradona e Villafañe foram casados por 13 anos, mas depois da separação não mantiveram uma relação amigável. O craque, inclusive, acusava a ex-mulher de desviar 30 milhões de reais das contas conjuntas.

Desde 2012, o argentino estava em um relacionamento entre idas e vindas com Rócio, mas segundo seus familiares, andava deprimido pela namorada recusar vê-lo no final de sua vida.