Luiza Ambiel revela que recebeu cantada do pai de Neymar Jr: - Ele é bem pegador, né?

04/03/2021 | 17:10



Tal pai, tal filho? Depois de Luiza Ambiel ter confessado que já teria recebido uma cantada de Neymar Junior, parece que a atriz também não escapou das investidas do pai do jogador! Em entrevista ao programa The Noite, do SBT, na última quarta-feira, dia 3, ela revelou que Neymar Pai já tentou ter algo a mais com ela:

- Ele é bem pegador, né? É gente fina. A gente trocou bastante ideia. Mas quando chegou na hora do vamos ver, eu virei o sabonete, brincou Ambiel, fazendo uma referência ao quadro Banheira do Gugu, que a alçou ao estrelato nos anos 90.

E é claro que perguntas sobre sua participação em A Fazenda 12 não poderia faltar! Luiza relembrou a briga que teve com a campeã da edição, Jojo Todynho, após a atriz se servir com um doce de leite usando uma colher de sopa. A cantora reclamou que ela devia ter usado uma colher menor:

- Eu tava de TPM. Eu explodo, mas só se me provocar (...) Ela mandava na casa. Quando chegava farinha láctea, ela escondia farinha láctea. E eu não podia pegar uma colher de doce de leite?

Perguntada se tinha medo de Jojo, Luiza disparou:

- Medo? Dela? Não. Ela me dava uma testada, eu dava bundada.