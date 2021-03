Com diagnóstico de Covid-19, Marilda e Kina são entubados

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/03/2021 | 16:19



Os vereadores Marilda Brandão (PSD) e Jorge Kina (PSDB), de Santo André, foram entubados diante do agravamento do quadro de Covid-19.

Marilda deu entrada no dia 16 no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell''''Antonia diagnosticada com o novo coronavírus. Kina foi levado ao mesmo equipamento no domingo (28) andreense.

A pessedista, que exerce o mandato na Câmara pela nomeação do vereador licenciado Edson Sardano (PSD) para ser secretário de Segurança Pública, foi levada ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), em Santo André.

Kina, em primeiro mandato, foi levado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Kina ficou a maior parte da antiga legislatura na cadeira diante das sucessivas licenças do então vereador Roberto Rautenberg.