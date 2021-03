Carro autônomo da Honda começa a ser vendido no Japão

Leo Alves

Do Garagem360



04/03/2021 | 16:18



Primeiro carro autônomo da Honda com o nível três de assistência, o sedã Legend começou a ser oferecido no mercado japonês. Serão disponibilizadas apenas 100 unidades do veículo, que só pode ser adquirido por meio da modalidade leasign. Seu preço será de 11 milhões de ienes, que daria cerca de R$ 570 mil na cotação atual.

Carro autônomo da Honda

O Honda Legend é um sedã de luxo equipado com um conjunto híbrido que inclui um propulsor V6 de 3,5L. Já a transmissão é uma automatizada de dupla embreagem de sete marchas. Entretanto, sua principal novidade é o sistema autônomo nível 3.

Batizado de Honda Sensing Elite, ele permite que o carro seja controlado sem que o condutor esteja com as mãos ao volante, mas em apenas algumas situações específicas. Um dos usos possíveis é em uma rodovia. Quando o controle adaptativo de cruzeiro (ACC), o LSF (Low Speed Follow) e o LKAS (Lane Keeping Assist System) são ativados, o sistema é capaz de guiar completamente o carro.

Outra possibilidade de uso é em um engarrafamento. O sistema do carro faz uma análise dos arredores e pode assumir o controle da aceleração, da frenagem e da direção. Enquanto isso, o motorista pode até assistir televisão ou ver um filme na tela da central multimídia.

Caso seja necessária uma ação de emergência, o sistema autônomo também é capaz de ajudar o condutor. Se o motorista não demonstrar nenhuma reação a uma batida iminente, o carro consegue desviar para uma outra faixa ou para o acostamento, além de avisar os demais condutores com as luzes e a buzina do Honda Legend.