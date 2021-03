Jojo Todynho revela técnica para conversas com contatinhos e entrega primeiro sexo pós-Fazenda: - Doze horas de prazer

04/03/2021 | 16:10



Jojo Todynho não tem mesmo papas na língua! A cantora participou do quadro Salada Sato, no canal de Sabrina Sato no YouTube, e entregou uma técnica que usa nas conversas com seus vários contatinhos. Durante o vídeo, publicado na última quarta-feira, dia 3, Jojo revela que tem o costume de mandar nudes, e que nesse meio tempo, desenvolveu uma técnica infalível para que suas fotos não fossem vazadas na internet.

- Uma das melhores técnicas para você não vazar na internet se você tem vários contatinhos... Você pode mandar a mesma foto, mas com calcinhas diferentes, que aí você vai saber para quem você mandou. E aí se vazar, você sabe quem vazou sua foto.

Sincera, ela também contou como foi o seu primeiro sexo após sair do confinamento de A Fazenda 12, onde se consagrou como a grande campeã.

- O primeiro que eu peguei foi uma pessoa que eu já saía há bastante tempo, matamos as saudades. Doze horas de prazer. Eu sou muito safada.

E em um jogo chamado Quem Eu Levaria Para o Edredom, a funkeira não teve dúvidas na hora de escolher entre Marcos Mion e Tiago Leifert.

- O Mion... ele tem um aspecto de homão, meio rústico. Eu gosto!

Jojo ainda reforçou que é uma mulher bastante decidida.

- Ih, menina, já peguei vários fãs! Já até viajei... Mas na minha casa, não. Bagunça é só no tetel. [...] Quando eu estou interessada em alguém, eu não saio para jantar, para nada. Eu já quero saber como é que é o trabalho. Eu já vou logo para o combate.

E brincou sobre todas as suas regalias após ter levado o prêmio de um milhão e meio de reais.

- A Fazenda me deixou mais rica do que eu já estava!