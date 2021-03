Nego Di critica a Globo por não dar espaço para recuperar sua imagem

04/03/2021 | 15:15



Nesta quarta-feira, 3, em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, o ex-BBB Nego Di criticou mais uma vez a Rede Globo por não dar espaço na programação para recuperar sua imagem. O humorista foi eliminado da atual edição do Big Brother Brasil 21 com 98,76% dos votos, a segunda maior rejeição da história. A recordista é a rapper Karol Conká, que teve ampla participação nos programas da emissora após sua saída do reality show, despertando o descontentamento do gaúcho.

"O que me intrigou foi o acolhimento que a Karol Conká teve. Começou a me incomodar. Porque eu fiquei: 'Será que a minha família não importa tanto quanto a dela?'. Porque eu fui ameaçado, meu filho foi ameaçado, meu filho não pode mais ir para escola, tive que sair de lá de carro blindado, coisa que eu nunca tinha vivido", desabafou.

A indignação com a emissora aumentou com a participação de outro ex-BBB, Lucas Penteado, no programa Altas Horas. "Quando eu fui ver o Lucas me batendo pra caramba. E eu pensando: 'Ele me humilhou lá dentro'. Dá impressão que eles falaram: 'O Nego Di pode falar, mas a Karol não'".

A sua história com Lucas Penteado foi um dos motivos que gerou revolta do público e fez dele um vilão do BBB. No início do reality os dois foram parceiros, mas depois Nego Di se afastou do brother que estava sofrendo um isolamento dos demais participantes dentro da casa.

"Eu sei que ele foi humilhado, mas ele errou pra caramba. E os erros dele foram abafados por essa humilhação e o cara ficou batendo em mim", diz Nego Di. "Todo mundo erra e acerta o tempo todo. Mas desenharam uma novela, eles botaram os vilões, e em determinado momento não vale mostrar o lado bom do vilão, se não todo mundo vira mocinho, vira Malhação, e perde a graça", disse.

O humorista culpou a edição do Big Brother por sua má reputação. "Quando eu saí, comecei a assistir: quando o Projota aparece é uma trilha sinistra, do mal, aí aparece o Gil, o G3, e é trilha sonora circense. Não vê quem não quer", afirmou.

Edição da briga com Lucas Penteado

Segundo Nego Di, ele acolheu Lucas Penteado muitas vezes, mas a edição emitiu esses momentos amigáveis. "Antes da briga com o Lucas, quando ele bebia nas festas, ele é o cara que aluga. Várias vezes eu sentei para conversar com ele no outro dia, de irmão, coisa que eu não faço nem com meus amigos porque não tenho paciência. Mas lá, como você está numa casa com o cara, você tenta ajudar. Eu tentei umas três ou quatro vezes e vi que ele não queria me ouvir".

O gaúcho revelou que ainda tentou amenizar a situação do ator com seu ídolo, o rapper Projota. "Quando eu vi que o Projota estava virando as costas para ele, eu dei um toque pro Projota". Nego Di disse que alertou o rapper para não ignorar um fã, que devia estar sendo difícil para Lucas lidar com a rejeição dos demais. "Então o Projota foi lá e trocou uma ideia legal, mas foi só isso que foi para a edição", protestou, dizendo que mesmo no pay per view tem cortes das câmeras.

Outra reclamação é que seu trabalho como humorista também não foi mostrado na edição da televisão aberta. "Quando eu saí, a maior surpresa que eu tive é que muita coisa que eu fiz lá não se tem registro. Eu cheguei a contar duas vezes metade do meu show stand-up, no quarto do líder, na cozinha", disse.

Quebra de contrato

Apesar de ter assinado um contrato de exclusividade com a Rede Globo por um determinado período, Nego Di disse não ter medo da multa de quebra de contrato. "A situação é a seguinte: os caras não me deram espaço. Eu tenho que ir aonde a galera está me acolhendo, fazer meu contraponto", afirmou.

"Eu tenho que ganhar espaço. Quando eu vou fazer publicidade é cinco dias para me autorizar. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mostrar o meu trabalho, eu tenho que me mexer. Então, se eles me processarem, a quebra de contrato é 1,5 milhão, só que eu não tenho nada, então está tudo certo", desafiou.

Mesmo sem o acolhimento que gostaria de ter recebido, o comediante pretende tirar vantagem da sua participação no BBB e transformar a experiência em um show. "O nome eu já estou escrevendo: '98% o que a edição não deixou você ver'. Eu vou contar tudo, tem muita história lá dentro que eu ainda não contei e que eu já transformei em piada", garantiu.