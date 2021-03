Lexa relembra críticas no início do relacionamento com MC Guimê e fala sobre filhos: - Se fosse por ele, a gente já teria uns dois, três filhos

04/03/2021 | 15:10



A cantora Lexa foi uma das convidadas do quadro Salada Sato, do canal da apresentadora Sabrina Sato no YouTube. E durante o bate-papo, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 3, a artista falou sobre as críticas que recebia no início de seu relacionamento com MC Guimê. Vale lembrar que hoje os dois são casados e estão juntos há quase sete anos.

- Logo quando começou, todo mundo falou Essa menina está com ele por interesse, é marketeira! Então foi babado para eu conseguir sustentar a situação. No início eu tinha muito receio, até porque eu era mais nova, então eu não sabia muito bem como lidar. Então às vezes eu escondia... a gente ficou oito meses ficando sem ninguém saber, revelou.

Além disso, Lexa revelou o porquê decidiu não expor tanto de sua rotina com o marido nas redes sociais.

- Parecia que quanto mais eu postava fotos com o Guimê, mais ruído tinha no relacionamento. Era tanta gente opinando, que eu comecei a diminuir e a minha vida melhorou mil por cento.

E aproveitou para falar sobre filhos.

- Se fosse pelo Guimê, a gente já teria uns dois, três filhos. Mas eu que seguro um pouco ali a situação. Mas acho que em dentro de cinco anos, menos até, vem um little baby aí, um tatuadinho.

A funkeira também confessou que costuma mandar nudes para Guimê e as amigas - e admitiu que não costuma mais usar o celular quando bebe.

- Quando eu bebo, eu não toco no meu telefone. Porque vai dar ruim, sempre vai dar ruim. Minha mãe faz topless nas lives, não tem a menor condição. Bebida e celular não combina.