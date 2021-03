De olho na Série B, Botafogo anuncia contratações de lateral-direito e de goleiro

04/03/2021 | 14:55



Com o pensamento voltado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro - jogo ainda em 2021 o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil -, a diretoria do Botafogo anunciou nesta quinta-feira mais duas contratações. O terceiro e quarto reforços do time para a temporada 2021 são o lateral-direito Jonathan, que estava no Coritiba, e o goleiro Douglas Borges, ex-Volta Redonda. Os dois passaram nos exames médicos e assinaram contrato.

Aos 28 anos, Jonathan chega para uma posição que foi carente para o Botafogo na última temporada. Quatro atletas se revezaram e ninguém virou unanimidade no lado direito da defesa. Além disso, têm experiência na Série B. Nos últimos anos, jogou a competição pelo Atlético Goianiense e pela Ponte Preta. Na temporada passada, disputou 24 rodadas do Brasileirão pelo Coritiba.

"Jonathan é Fogo! Lateral chega para reforçar o Botafogo na temporada 2021! Seja bem-vindo e sucesso com a camisa do Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO", escreveu o clube em uma postagem no Twitter. O jogador atuou também por Brasiliense, Capivariano-SP, São José-SP, Água Santa-SP e Portuguesa.

Já o goleiro Douglas Borges, de 30 anos, foi bem avaliado após a temporada 2020 no Volta Redonda. Chega para encorpar as alternativas no setor, que têm o paraguaio Gatito Fernández e Diego Cavalieri disputando a titularidade e Diego Loureiro como terceira opção. Recentemente, o clube dispensou Saulo.

"Paredão na área! Goleiro Douglas Borges é mais uma contratação do Fogão! Bem-vindo ao Glorioso Botafogo! #VamosBOTAFOGO", informou o clube, dizendo ainda que ele foi formado no Cruzeiro e que disputou a Série B de 2020 pelo CRB. O jogador atuou ainda por Itaúna-MG, Guarani-MG, Monte Azul-SP, Tupi, Olímpia-SP, Ceará, Remo e Novorizontino.

Além dos dois, o atacante Ronald e o volante Pedro Castro também foram anunciados. O Botafogo tem negociações avançadas com outros três atletas: os zagueiros Joel Carli e Gilvan, o volante Matheus Frizzo e atacante Marcinho. E negocia também com Felipe Ferreira, meia da Ferroviária.