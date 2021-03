Vídeo: conheça Anza-Borrego, o deserto da Califórnia

Redação

A Califórnia traz à mente imagens de belas praias, cidades pulsantes e bosques com árvores-gigantes comumente usados como cenários pelos inúmeros estúdios de cinema da região. O que pouca gente sabe é que há desertos também por lá, como o de Anza-Borrego, que dá vida ao maior parque do estado.

Imagens em 360º do deserto de Anza-Borrego

O que significa Anza-Borrego

O nome composto do parque combina uma homenagem ao explorador espanhol Juan Bautista de Anza, que cruzou o deserto em 1774, com a palavra “carneiro” em espanhol (“borrego”) – o animal selvagem é nativo de Anza-Borrego.

As atrações do deserto

Entre as principais atrações locais estão o cânion Borrego Palm e algumas esculturas de metal de animais pré-históricos criadas pelo artista Ricardo Breceda. Além disso, há cerca de 80 pássaros migratórios que sempre dão o ar da graça no deserto da Califórnia.

