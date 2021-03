Hotel mineiro promove viagem gastronômica pelos sabores do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



04/03/2021 | 14:48



Quem é apaixonado por cultura e gastronomia já pode reservar o mês de março para fazer uma viagem gastronômica pelos sabores do Brasil. O Tauá Grande Hotel Termas de Araxá, localizado na região do Circuito das Águas, em Minas Gerais, promove a experiência “Sabores do Castelo”, que pretende surpreender os visitantes com receitas de diversos lugares do País e músicas regionais. Abaixo, confira a programação completa.

Viagem gastronômica: Tauá Grande Hotel Termas de Araxá

Segunda-feira: Noite Mineira

Com preparo ao vivo na área externa na piscina, a culinária do estado é representada por uma Paella Mineira, acompanhada de caldinhos de feijão, espetinhos, linguiças artesanais e torresmo. Todas essas delícias são servidas ao som de clássicos da música sertaneja.

A programação do dia conta com alongamento e caminhada nas ruínas do Hotel Rádio, torneio de caipirinha, bingo e aula de dança de ritmos variados (zumba, samba e forró). Para quem aprecia os segredos da culinária, é possível aprender como fazer o famoso pudim de leite do Tauá. Já o público que busca saúde e bem-estar pode participar de um bate-papo com uma nutricionista.

Terça-feira: Noite Paulista

O conhecido sanduíche de pernil é preparado ao vivo. Além disso, é possível provar pastéis e pizzas. A trilha sonora fica por conta de clássicos da MPB.

As atividades do dia incluem alongamento e caminhada no Parque Barreiro, gincana na área da piscina, hidroginástica, bingo da tarde, oficina de artesanato, aula de ritmos variados e apresentação de piano clássico no Scoth Bar.

Quarta-feira: Noite Capixaba

É possível provar o sabor de uma moqueca preparada pelo chef na Cozinha Show. A receita é acompanhada por um pirão. Outro desataque do menu é o delicioso rissole de camarão.

A animação da noite fica por conta dos ritmos variados e o dia conta com alongamento e caminhada até o Hotel Colombo, gincana, bingo, hidromassagem e arco e flecha. Também é possível apreciar a Oficina de Coquetéis e a aula de ritmos variados.

Quinta-feira: Noite Gaúcha

A famosa costela gaúcha é feita na brasa com aipim e preparada ao vivo. Além disso, é possível degustar sopa de lentilha e arroz de carreteiro, além de curtir as músicas típicas da região.

A programação do dia conta com aula de alongamento, caminhada nas fontes Andrade Junior e Dona Beija, gincana, bingo, torneio de dama e aula de ritmos variados. Visitantes que buscam saber mais sobre as novidades de saúde e bem-estar podem participar de um bate-papo com uma nutricionista.

Sexta-feira: Noite Nordestina

Os visitantes podem acompanhar a preparação do tradicional escondidinho de camarão com queijo coalho. Delícias como carneiro assado com batata doce, cuscuz, bolo de rolo e baião de dois também figuram entre os destaques. Já a trilha sonora fica a cargo do ritmo animado do maxixe.

As atividades do dia contam com alongamento e caminhada pelo Lago Norte, gincana recreativa na área da piscina, hidro dançante e bingo. Também é possível participar de oficinas de coquetéis e artesanato, aula de ritmos variados e relaxar ao som do piano no Scoth Bar.

Sábado: Noite Baiana

As delícias da gastronomia baiana incluem o tradicional acarajé, xinxim de galinha, vatapá, caruru e moqueca de peixe. A animação da noite é embalada pelo ritmo do axé.

A programação do dia conta com alongamento e caminhada nas Ruínas do Hotel Rádio, gincana recreativa, hidroginástica ao som do axé e bingo. Também é possível participar de uma oficina de artesanato, passar uma tarde com o chef, divertir-se durante uma aula de ritmos variados ou curtir o Scoth Bar.

