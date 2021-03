Celular velho: 5 ideias para reaproveitar seu smartphone antigo

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



04/03/2021 | 13:48



Ao trocar de celular, é comum as pessoas tentarem se livrar dele – revender, doar. Entretanto, um smartphone antigo pode ser um aliado em sua casa. De acordo com o valor de mercado e com os gadgets que você tem em casa, talvez seja mais interessante utilizá-lo em diferentes funções do que passá-lo para frente.

O 33Giga separa, a seguir, algumas boas ideias para reaproveitá-lo e, claro, mantê-lo por perto em caso de emergências (furto, roubo ou quebra do seu telefone “titular”).

Central multimídia

Para quem tem caixas de som espalhadas pela casa, pode ser uma ótima ideia deixá-las permanentemente pareadas com o celular antigo. Basta deixar instalado no aparelho algum app específico – Spotify, Deezer, YouTube – e pronto. A vantagem é que se mais pessoas quiserem colocar músicas, você não precisa emprestar seu celular ou esperá-las parear. Bastar dar o telefone antigo e ela se vira.

Controle de streamings

Esse dica é ideal para quem utiliza equipamentos semelhantes ao Chromecast. Como o controle do aparelho é via celular, o usuário fica refém do próprio smartphone para assistir a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, DirecTV Go e outros. Se há mais pessoas na casa querendo consumir streaming, o titular das contas precisa ceder próprio o telefone.

Com o smartphone antigo, basta baixar os apps, parear ao Chromecast e pronto. Sempre que alguém quiser assistir a algo, só pegar o telefone reserva.

Controle remoto

Essa é meio besta, mas pode servir em casos específicos. Há, nas lojinhas de app do Android e do iPhone, aplicativos que transformam o celular em controles remotos de TV. Basta baixar os programinhas e pareá-los ao televisor. Em geral, funcionam bem e funcionam como sucedâneo aos controles originais.

Instalá-los no celular reserva pode ser útil caso o controle original fique sem pilhas ou quebre. Além disso, caso você utilize o telefone velho como central de streaming, pode facilitar a interação com a TV, dependendo de apenas um aparelho.

Aqui, as opções de app para Android. Neste link, para iPhone.

Telefone fixo

Há pessoas que consideram telefone fixo em casa algo mais seguro do que depender somente de linha de celular. Entretanto, financeiramente falando, em muitas casos, pode sair mais barato cancelar a telefonia fixa e deixar, em seu lugar, um celular com um número pré pago em casa (sempre lembrando de, de tempos em tempos, colocar crédito).

Para uso infantil

Quem tem (ou recebe) criança em casa pode ter um celular antigo como aliado. Programas infantis no YouTube e outras plataformas fazem sucesso e os pequenos conseguem, sozinhos, operar os aparelhos para assisti-los. Entretanto, se eles não tem idade para tomar conta do telefone, é bem mais seguro deixá-los com um telefone antigo, que pode sofrer danos tranquilamente, do que oferecer o seu, que pode ter arquivos e conteúdo importante.