Dani Calabresa faz desabafo emocionante sobre caso de assédio e revela: - O trabalho me salvou

04/03/2021 | 13:10



Em um desabafo comovente, Dani Calabresa falou sobre o possível caso de assédio envolvendo Marcius Melhem. A atriz participou do programa Saia Justa, do GNT, e revelou como enfrentou a situação:

- Nos dois momentos mais difíceis da minha vida, um foi depois do meu divórcio e o outro é esse episódio horrível de assédio, eu acho que o que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho. De verdade, o trabalho me salvou. Sabe essa sensação de eu tenho porque acordar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ficar bem, eu tenho que estudar, eu tenho que lembrar quem eu sou, recuperar a minha energia, fazer o que eu gosto.

A atriz enfatizou a importância do trabalho para lidar com o trauma:

- O trabalho me salvou. Os amigos, a família e a terapia também, mas o trabalho foi o que mais me segurou. Eu acho, hoje analisando, que até por causa do trabalho que eu não reagi antes. Eu tinha tanto medo de sofrer, de ser prejudicada no trabalho, de sofrer algum boicote, que eu não conseguia reagir antes.

Dani Calabresa afirma que assédio é um tema muito delicado, e que tentou fingir normalidade durante certo tempo:

- O assédio é um assunto tão assustador que a gente tenta negar para a gente mesma. A gente tenta fingir que aquilo que está acontecendo é normal. Você segue como você consegue: fingindo normalidade, tentando ser legal para mostrar que está tudo bem. Você segue demonstrando uma gratidão excessiva para não sofrer boicote. Mas chega uma hora que isso começa a fazer tão mal, que você tem que arrebentar essa tampa desse caldeirão.

Por fim, a atriz deixou uma mensagem que reforça a ideia de que nada permite que um assédio ocorra:

- Nenhuma brincadeira autoriza assédio, nenhuma mensagem autoriza assédio. Ah mas aquele dia você foi carinhosa. Ah, mas aquele dia você riu. Ah, mas você bebeu. Não interessa. Ninguém tem direito de forçar contato físico com ninguém. É preciso permissão.