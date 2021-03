Casamento de Bárbara Evans é adiado pela terceira vez por causa das restrições da pandemia de Covid-19: - Seguimos com fé

04/03/2021 | 13:10



Casamento adiado mais uma vez! Bárbara Evans usou o Instagram Stories na última quarta-feira, dia 3, para revelar aos seguidores que seu casamento foi adiado pela terceira vez por causa das medidas de distanciamento social em vigor no estado de São Paulo:

- Como vocês sabem, nosso casamento ia ser dia 18 de março. Até na fase laranja a gente ia conseguir fazer por conta de tudo que a gente organizou, mas com esse lockdown a gente não vai conseguir realizar nesse dia. A gente está vendo se tem possibilidade de alterar a data. A gente vai se resguardar um pouco até tomar essa decisão e em breve a gente volta. A gente estava na fazenda, com todos os fornecedores, todo mundo feliz porque estava tudo certo e depois de uma hora tudo despenca. Mas seguimos com fé, só precisamos de um tempo para reorganizar os pensamentos, a cabeça, mas sem deixar a peteca cair.

A influenciadora explicou que já se casou no civil em 2020:

- Para quem não sabe, a gente já casou no civil, que foi uma live, que está no meu IGTV, no meio da pandemia. Não tinha pais, não tinha amigos, não tinha ninguém. Agora a gente esperava a bênção de Deus com as pessoas que a gente ama, né?

Bárbara lamentou a situação causada pela pandemia e disse que vai agir de acordo com a lei:

- Tudo pronto, vestido pronto, decoração pronta, doces escolhidos, roupa do meu marido pronta, passagens compradas. Sei que muita gente deve estar pensando: Tanta gente morrendo e ela falando de casamento. Eu também sinto por tudo que está acontecendo no mundo. Sou humana e também sinto. A gente pode fazer as coisas de acordo com a lei. Mas a lei, no momento, não permite, e vamos seguir a lei.