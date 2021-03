PIB de SP cresce 0,4% em 2020 e contrasta com PIB do País em forte queda

04/03/2021 | 12:57



O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 4, que a economia do Estado cresceu 0,4% no ano passado em cerimônia com o governador João Doria (PSDB) e o secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, na qual o desempenho paulista foi por diversas vezes comparado à queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2020.

Ao apresentar o resultado, Doria destacou que o crescimento do PIB de São Paulo aconteceu em meio à "fortíssima" queda da economia nacional e mundial. "Enquanto o PIB do Brasil caiu 4,1%, o PIB de São Paulo teve crescimento de 0,4%", comentou o governador, que na quarta-feira classificou como um "fiasco completo" o resultado do PIB de todo o País no ano passado.

Já Meirelles chamou de "excepcional" o desempenho do Estado em meio às consequências na economia como um todo causadas pela maior crise sanitária da história.

Responsável por 77% do PIB do Estado, o setor de serviços e tecnologia cresceu 1,8% e, ao compensar as quedas na agropecuária (1,7%) e indústria (2,9%), puxou o resultado do ano passado.

Meirelles citou as tecnologias de comunicação e de informação, junto com os serviços financeiros e atividades imobiliárias, entre os setores que deram contribuição positiva.

Ele também relacionou o crescimento ao trabalho de atração de investimentos, incluindo para concessões, iniciado no primeiro ano de mandato do governo Doria.

"São Paulo já tinha crescido em 2019 mais do que a economia brasileira e entrou forte em 2020 O Estado caiu menos do que a média no choque da pandemia, subiu mais rápido e terminou o ano com crescimento positivo", disse o secretário.