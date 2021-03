Consórcio Intermunicipal formaliza intenção de compra de 4 milhões de vacinas contra Covid-19

Do dgabc.com.br



04/03/2021 | 12:21



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, formado pelos sete municípios da região, formalizou nesta quinta-feira (4) a intenção de compra de 4 milhões de doses das vacinas da Pfizer-Biontech, e Jansen, do Grupo Johnson & Johnson, em continuidade as ações de combate à pandemia da covid-19.

De acordo com o presidente da entidade, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ofícios foram enviados para os respectivos laboratórios informando a pretensão de aquisição de 2 milhões de doses de cada uma. “Garantir o máximo de doses da vacina e agilidade na imunização é a principal arma para controlar a pandemia e salvar vidas. Vamos continuar em busca de laboratórios e de oportunidades para a compra do imunizante”, destacou Paulo Serra.

A entidade regional também já protocolou intenção de compra das vacinas Sputnik V, do Grupo União Química, e Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech