Lumena fala sobre aliança com Karol Conká e sua jornada no BBB21: - Eu me doei muito

04/03/2021 | 11:11



Lumena analisou sua participação no BBB21! No programa BBB A Eliminação, Lumena falou sobre o jogo, a proximidade com Karol Konká, as polêmicas com Lucas Penteado, e claro, a repercussão de seu vocabulário. Quando questionada sobre sua relação com Karol, ela respondeu:

- No final das contas, eu me doei muito na aliança com a Karol. E, obviamente, priorizando o jogo com ela em detrimento do meu jogo. O jogo comigo mesma. O meu propósito era ser uma jornada leve, de entrega, de dedicação.

Lumena também comentou sobre sua crise de choro ao vivo, após a saída de Lucas Penteado:

- Teve um momento em que ele queria conversar comigo, mas era festa, eu tinha bebido. Zero condições de oferecer uma escuta qualificada para ninguém. Esse choro fala de muitas dores, é um choro que fala de como, para mim, a pauta racial não é algo superficial. A militância não é uma experiência qualquer na minha história de vida. E no reality, eu fui pega de surpresa quando eu encontrei, na interlocução com o Lucas, uma densidade sobre esse universo.

A ex-BBB também comentou sobre a repercussão de seu vocabulário nas redes sociais:

- Eu sou isso aí mesmo. Eu sou um mix de periferia de Salvador, e fiz um corre acadêmico, eu sou uma mulher da pesquisa, da interlocução. E aí somou uma coisa com a outra e deu esse caldeirão de vocabulário.