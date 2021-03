José Mayer volta às redes sociais quase quatro anos depois de ser acusado de assédio sexual

04/03/2021 | 11:10



Em agosto de 2020, um perfil com o nome de José Mayer foi criado no Instagram e passou a divulgar alguns trabalhos e notícias sobre o ator. Por não se tratar se um perfil verificado, o fato não chamou muita atenção na época - no entanto, depois de algumas publicações que afirmavam que aquela se tratava da conta oficial do ator, alguns fãs passaram a prestar mais atenção e questionar a informação nos comentários:

Bom dia! Gostaria de saber se essa página é do José mesmo, ou é uma página de fã?, questionou uma seguidora.

Esse Instagram é do José Mayer ou de fã?, perguntou outro.

Este perfil tem autorização do próprio José Mayer?, indagou um terceiro.

A colunista Fábia Oliveira, no entanto, parece ter matado a charada. Depois que o perfil publicou uma foto recente, cuja legenda afirma ser do dia 2 de março, Fábia diz ter entrado em contato com a equipe do ator, que confirmou que a conta é oficial. José ainda teria dito que, apesar de o perfil ser administrado por sua assessoria de imprensa, faz questão de acompanhar tudo que é comentado lá.

Esta seria a primeira aparição do ator desde que ele se afastou de vez da vida pública em 2018, quando seu contrato com a Rede Globo foi encerrado após 35 anos de emissora. O fato ocorreu depois que, em abril de 2017, Mayer foi acusado pela figurinista Susllem Tonani de assédio sexual.