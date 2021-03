Chevrolet e Honda suspendem produção no Brasil

Leo Alves

04/03/2021



Duas importantes fabricantes suspenderam a produção de veículos no Brasil nos últimos dias. A fábrica da Chevrolet de Gravataí (RS) e a planta de Sumaré (SP) da Honda precisaram interromper a fabricação de carros por conta da falta de peças.

Embora por enquanto esse problema afete essas duas fabricantes, nada impede que a escassez de materiais impacte outras marcas e cause uma crise produtiva na indústria brasileira.

Chevrolet e Honda suspendem produção

A reportagem do site Autoesporte diz que a fábrica da Chevrolet, que produz o Onix, precisou parar as atividades no início desta semana e pode ficar até um mês sem produzir nenhum veículo. A Honda, por sua vez, decidiu interromper a fabricação pelos 10 primeiros dias deste mês de março.

Ainda segundo o texto do site, a baixa oferta de semicondutores está impactando a produção global de veículos. Esse componente é altamente utilizado em diversos produtos eletrônicos, como os smartphones.

Como a pandemia da covid-19 desequilibrou os estoques de semicondutores e diversos outros componentes elétricos, todas as indústrias que dependem deles estão enfrentando dificuldades para produzir seus veículos.

Preços podem subir

O Chevrolet Onix é o carro mais vendido no Brasil. Dessa forma, nenhum outro veículo tem uma demanda maior que o modelo. Os estoques em lojas, que já andam em baixa a alguns meses, certamente serão ainda mais impactados. Dessa forma, a expectativa é que a conta acabe chegando para o consumidor final, que pode ter que pagar ainda mais para comprar um carro novo.