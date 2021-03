Atividade inicia 2021 em nível superior ao do mesmo período de 2020, diz CNI

04/03/2021 | 10:15



A atividade industrial iniciou o ano de 2021 em um nível superior ao mesmo período de 2020. É o que aponta a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta quinta-feira, 4, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa mostra que todos os índices de janeiro deste ano tiveram alta na comparação com janeiro do ano passado.

O faturamento real da indústria de transformação cresceu 2,3% em janeiro de 2021 na comparação com dezembro de 2020 (números dessazonalizados). Em relação ao mesmo mês do ano passado, o faturamento real registrou aumento de 8,7%.

Segundo a CNI, desde maio de 2020, o indicador vem crescendo na comparação mensal, com exceção de novembro do ano passado.

"A gente vê que a atividade industrial inicia-se acima do que estava sendo observado em janeiro de 2020. Na comparação anual, a gente tem altas no faturamento, novamente em horas trabalhadas e na Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que inicia 2021 acima do normal para meses de janeiro", afirma o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O emprego industrial também continua em recuperação, com alta de 0,1% em janeiro na comparação mensal e em relação ao mesmo mês do ano anterior. As horas trabalhadas na produção cresceram 1,0% em janeiro de 2021 em relação a dezembro de 2020, com ajuste sazonal.

"O índice mostra crescimento ininterrupto desde maio de 2020, primeiro mês de recuperação depois da paralisação da atividade provocada pela pandemia. Na comparação com janeiro de 2020, o índice mostra alta de 6,7% das horas trabalhadas na produção", destaca a pesquisa.

Com relação à massa salarial, a pesquisa mostra um aumento de 5,0% na comparação com dezembro de 2020, após ajuste sazonal. Essa alta, segundo a CNI, é influenciada pelo fim do programa de acordos de suspensão do contrato de trabalho e/ou redução de jornada e de salários. Em relação a janeiro de 2020, a massa salarial tem alta de 0,5%.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 80,5% em janeiro, um recuo de 0,2 ponto porcentual em relação a dezembro de 2020, considerando os dados dessazonalizados. Já em comparação a janeiro de 2020, houve um aumento de 2,2 pontos porcentuais.