WhatsApp libera chamadas de voz e vídeo pelo computador; veja como usar

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/03/2021 | 10:18



Após o início das medidas de distanciamento social no ano passado para conter a disseminação do novo coronavírus, o WhatsApp observou um aumento significativo no número de ligações feitas no aplicativo – frequentemente, de longa duração. No réveillon de 2021, inclusive, a empresa alcançou o recorde de 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo em um único dia.

Pensando nesse cenário, a partir de hoje (4), o WhatsApp começa a liberar aos poucos a possibilidade de fazer chamadas de voz e vídeo pelo computador. No momento, é possível realizar conversas individuais e apenas na versão de aplicativo para desktop Windows ou Mac. Não há previsão para a função chegar ao WhatsApp Web, que permite acessar o mensageiro via navegador.

Abaixo, veja como usar o aplicativo do WhatsApp para computador e iniciar uma chamada de voz ou de vídeo pelo PC:

1. Clique aqui para baixar o aplicativo do WhatsApp para Windows ou Mac.

2. Assim que finalizar o download, deixe o programa. Em seguida, abra o WhatsApp em seu celular. Vá até as configurações do aplicativo (“Ajustes” no iOS e reticências no Android) e clique em “WhatsApp Web/Computador”. Depois, mire a câmera do telefone para o QR Code que aparece na tela.

3. Acesse o chat da pessoa com quem você quer fazer uma chamada. No canto superior direito da tela, escolha entre o ícone de um telefone (ligação de de voz) ou de uma filmadora (videoconferência). Pronto! O WhatsApp vai tentar conectá-lo ao contato desejado.