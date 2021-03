Durante festa do líder no BBB21, brothers falam sobre casais e comportamentos, e Caio dispara sobre Projota: - Tentou vitimizar

04/03/2021 | 10:10



A noite da última quarta-feira, dia 3, foi marcada pela festa do Líder João Luís - além de, é claro, muita conversa sobre os participantes e sobre o jogo. O tema da festa do professor de Geografia não poderia ser outro: escola, ou melhor, Aulão do João!

E, como toda boa escola dos programas de televisão, alguns romances bombaram durante a noite. Projota, por exemplo, resolveu conversar com Carla Diaz sobre a relação da loira com o Arthur e declarou que não entende a dinâmica dos dois, afirmando que a atriz por vezes ignora ou nem olha para o amado:

- É tudo muito confuso entre vocês. Eu, olhando de terceira pessoa. Só estou falando como eu vejo assim. Eu também não sei, talvez eu no lugar dele também não saberia, e você não sabe também se deve ir falar com ele toda hora ou não.

Carla acaba concordando que a dinâmica pode ser um pouco confusa, mas afirma que não vê problemas no relacionamento. O rapper, então, aposta que se trata de uma situação com prós e contras:

- É uma situação que eu não queria estar na pele de nenhum dos dois. Apesar de ser uma situação que traz um desafogo para essa loucura, é mais um problema às vezes. Por exemplo, agora ele tá lá [no quarto] e você está aqui.

Outro casal que deu o que falar na festa foi Fiuk e Thais. Depois que Gilberto e Sarah afirmaram para a morena que o cantor tem ciúmes de sua amizade com Rodolffo, o casal chegou a ficar algum tempo abraçado e até mesmo a trocar beijos. Mais tarde, no entanto, Sarah, Rodolffo e Projota observaram que os dois estavam se mantendo afastados na pista de dança:

- Ô Thais, me ajuda a te ajudar. Tá fugindo do Fiuk. Ele beijou ela, mas agora parece que ela está com vergonha, apontou Sarah.

- Ele também não está na vontade não. Ele é fraco para o rolê. Se não gosta só não faz, só não beija. Ou faz direito ou não faz, observou Rodolffo.

- O povo fica nesse chove e não molha aí, reclamou Projota.

Mas é claro que os brothers não ficaram só falando de romance, e também conversaram sobre comportamentos dentro da casa. Durante a festa, Thais, que se mostrou bem abalada após o último jogo da discórdia - pelo qual foi bastante criticada por seu jeito de falar -, conversou com outros confinados sobre o jogo. Enquanto Juliette encorajou a amiga a jogar conforme as próprias opiniões ao invés de jogar no jogo dos outros, Gilberto a estimulou a ter mais confiança para falar durante o ao vivo:

- Eu sei que tem muita gente lá fora que ama o seu jeitinho. A gente tem que melhorar no ao vivo, eu preciso melhorar e você também. Acaba que a gente fica nervoso. Aquele dia tava tudo tão bem com todo mundo, e eu fiquei nervoso. Mas semana que vem a gente vai lacrar, sambar na sociedade e mostrar para o Brasil.

Já perto do fim da festa, Thaís voltou a se mostrar abalada, e entregou durante conversa com Caio que não sabe em quem confiar dentro da casa:

- A gente não sabe quem fala a verdade.

Depois da festa, no quarto do cordel, Gilberto e Caio falaram sobre possibilidades de paredão, e o fazendeiro entregou que acredita que, se Carla Diaz for líder, irá colocá-lo na berlinda.

- Você pode ver no queridômetro de hoje, todo mundo top e o único que teve lambança fui eu. E o coração quebrado foi ela que me deu.

O assunto acabou migrando para a questão de Projota, que reclamou durante o jogo da discórdia de segunda-feira, dia 1°, que as pessoas o haviam deixado sozinho do lado de fora da casa enquanto estava com o Monstro e que não haviam lhe dado preferência para o raio-x, o que acabou gerando um desabafo por parte de Gilberto:

- Agora, ninguém lembra que eu fui monstro e ninguém me deu passagem. Eu fui monstro, dancei e ninguém ficou comigo lá fora. Eu podia ter colocado isso em pauta, mas eu não coloquei porque eu fui bondoso. E outra coisa, pela situação de eu ficar com um cara, o cara ir embora, eu estava abalado emocionalmente, não dancei e não comi em alguns momentos. A Sarah que fez o papel do Lucas. Depois o pessoal vem [e fala]: seu Monstro foi bom demais. Bom demais? Eu estava com a auto estima acabada. Ninguém teve pena de mim.

Caio, então, opinou:

- Eu acho que o Projota tentou vitimizar um pouco essas questões pra tentar ganhar uma dó do povo talvez.

Depois, em conversa com Sarah e Rodolffo, os dois falaram sobre a amizade de Juliette com os demais confinados, e a loira afirmou que confia que a amiga não irá falar das conversas do grupo para os demais, mas que também não acredita que irá acompanha-los em estratégias de jogo.

Xi? Será que a amizade do G3 vai ser abalada?