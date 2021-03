Venda de veículos usados cresceu em fevereiro, mas SP perdeu participação

Leo Alves

Do Garagem360



04/03/2021 | 09:18



Com o preço dos modelos novos em constante alta, a solução tem sido buscar opções no mercado de usados. E segundo o balanço divulgado pela Fenabrave, os carros de segunda mão seguem em alta. Em fevereiro, eles tiveram uma alta de 0,82% em relação a janeiro deste ano. Todos os dados analisados pelo Garagem360 consideraram as vendas de automóveis e comerciais leves.

Venda de veículos usados em fevereiro

Quando comparado a fevereiro de 2020, o cenário também é positivo. As 876.306 unidades do segundo mês de 2021 representam um aumento de 15,10% em relação aos 761.333 veículos usados vendidos no mesmo período do ano anterior.

Desse total, os veículos seminovos – de 1 a 3 anos de fabricação – representaram 9,88% das vendas.

Impactos do ICMS em SP

De acordo com os dados da Fenabrave, o estado de São Paulo já começou a sentir os impactos do aumento do ICMS sobre veículos usados. Desde de 15 de janeiro, o governador João Dória determinou um aumento de 207% na alíquota do imposto.

Até então responsável por 34% das vendas de veículos usados no Brasil, o estado paulista fechou fevereiro com uma participação de 31,18%. Por conta desses resultados, o presidente da Fenabrave Alarico Júnior demonstra preocupação com as medidas do governo de São Paulo. “Se, em meio a essa pandemia absurda, o governo ficar com mais de 55% da margem de comercialização dos veículos usados, e o empresário ainda tiver de pagar as outras despesas administrativas, como aluguel, salários e impostos federais, o que sobrará? Um saldo negativo, certamente”, declara.