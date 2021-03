Giselle Itié faz festa de aniversário de um aninho do filho em casa

04/03/2021 | 09:10



Desde que se tornou mãe, Giselle Itié se derrete pelo filho. E no aniversário de um ano do pequeno Pedro Luna não seria diferente. A atriz aproveitou a data especial e organizou uma festinha em casa para celebrar a data. No Instagram, ela explicou: De última hora consegui a festa mais bela e iluminada para o meu baby. Tema? Luna! E a Mami aqui foi de Sol!.

O dia do aniversário de Pedro foi dia 2 de março, mas a atriz compartilhou cliques da celebração em suas redes sociais apenas no dia seguinte. Nos Stories, ela mostrou detalhes da decoração.

Pedro é fruto do relacionamento de Giselle com o ator Guilherme Winter. Eles começaram a namorar em 2015, mas anunciaram o término em 2019. Meses depois, retomaram o romance e anunciaram a gravidez, mas voltaram a se separar logo após o nascimento de Pedro, em 2020.

No dia do aniversário do pequeno, aliás, ele fez uma homenagem ao filhote:

Um ano do meu guri! vida voa... os caminhos mais lindos e auspiciosos na sua estrada meu filho amado, seja sempre feliz e cresça mais devagar...! Pai que te ama! 02/03/2021, escreveu no Instagram, mostrando o menino lambuzado comendo uma fruta.