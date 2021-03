Harden brilha na volta a Houston e Nets derrotam Rockets; 76ers vencem líder Jazz

04/03/2021 | 07:44



A rodada de quarta-feira da NBA teve a volta de James Harden a Houston, onde jogou de 2012 até janeiro deste ano. Em seu primeiro jogo contra o ex-time, o armador brilhou e comandou a vitória do Brooklyn Nets sobre o Houston Rockets por 132 a 114. Anotou um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 29 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Esta foi a oitava vez que conseguiu essa marca na carreira e o "Barba" se tornou o sexto jogador da história a conseguir tal feito contra sua ex-equipe.

Além de Harden, Kyrie Irving, com 24 pontos e seis assistências, e DeAndre Jordan, com 10 pontos e 10 rebotes, também possuíram uma noite de destaque para os Nets. Já do lado derrotado, John Wall, com 36 pontos, e Victor Oladipo, com 33, combinaram para 69 pontos, enquanto que o resto do time marcou 45.

Com esta nova derrota, os Rockets chegam ao 13.º revés consecutivo, a terceira pior sequência de um time que terminou com aproveitamento mínimo de 60% na temporada anterior na história da NBA.

Na Conferência Leste, os Nets só estão atrás do Philadelphia 76ers, que derrotou o Utah Jazz pelo placar de 131 a 123, após uma prorrogação, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia. A partida entre líderes de conferência marcou o retorno de Tobias Harris após lesionar o joelho e ficar de fora das últimas duas partidas pela lesão.

O pivô camaronês Joel Embiid foi o destaque ao ser o responsável por 40 pontos e 19 rebotes. Harris retornou com 22 pontos e 10 rebotes, enquanto que Ben Simmons encerrou a sua atuação com 17 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Pelo Jazz, Donovan Mitchell chamou a atenção com 33 pontos, oito rebotes e seis assistências, e recebeu contribuições de Bojan Bogdanovic (18 pontos e cinco rebotes) e de Mike Conley (18 pontos).

Na Califórnia, o Los Angeles Lakers já não contam com Anthony Davis há longo tempo e na rodada de quarta-feira não teve também LeBron James, que ficou fora devido a um desconforto no tornozelo esquerdo. O Resultado foi uma derrota fora de casa para o Sacramento Kings por 123 a 120.

Aproveitando-se dos desfalques do rival, os Kings conseguiram o triunfo contando com as ótimas performances de Buddy Hield (29 pontos), De'Aaron Fox (23 pontos e oito assistências) e Harrison Barnes (16 pontos e nove rebotes). Sem os astros, os Lakers tiveram três nomes em especial: Dennis Schroder (28 pontos e nove assistências), Montrezl Harrell (26 pontos e 12 rebotes) e Kyle Kuzma (23 pontos e 13 rebotes).

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 105 x 129 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 111 x 114 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 131 x 123 Utah Jazz

Houston Rockets 114 x 132 Brooklyn Nets

Orlando Magic 112 x 115 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 102 x 135 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 124 x 128 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 87 x 78 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 108 x 106 Golden State Warriors

Sacramento Kings 123 x 120 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

New York Knicks x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Miami Heat

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings