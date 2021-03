04/03/2021 | 07:29



O Senado concluiu na noite desta quarta-feira, 3, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial em primeiro turno e adiou a segunda etapa da votação para esta quinta-feira, 4, às 11 horas. Os senadores rejeitaram os destaques pautados nesta quarta, mas ainda vão analisar uma proposta de alteração hoje. A oposição vai apresentar um destaque para excluir do texto o limite de R$ 44 bilhões para o crédito extraordinário do novo auxílio emergencial. Se a sugestão for aprovada, a despesa ficará sem limitação, abrindo margem para o governo aumentar o valor das parcelas do benefício.